Таллиннский аэропорт: зимнее расписание рейсов приятно удивляет количеством мест назначения(2)
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, нынешнее зимнее расписание полетов по количеству направлений — один из лучших зимних графиков за всю историю аэропорта. “В зимнем графике, который начнет действовать с конца октября, уже на сегодняшний день на 20% больше посадочных мест, чем было летом 2021 года, и здесь еще не учитываются посадочные места на чартерных рейсах. Это явный признак восстановления сектора — есть спрос, и авиакомпании реагируют на него своими предложениями”, — сказал Пяргмяэ и добавил, что ему приятно видеть, что этой зимой люди смогут как побывать в уже полюбившихся им местах, так и открыть новые для себя направления, в нынешнем расписании что-нибудь подходящее найдется всем. Из новых направлений в зимний график буду добавлены Барселона, Ливерпуль, Биллунд, парижский аэропорт Бове и римский Чампино, вернутся рейсы на Мальту, в дюссельдорфский Веце и Эдинбург. Любители горнолыжных курортов этой зимой смогут выбирать между Мюнхеном, Цюрихом, Зальцбургом, Веной и двумя аэропортами Милана. С зимними направлениями можно ознакомиться на сайте Таллиннского аэропорта. “Поэтому единственное, что я могу порекомендовать — торопитесь составлять планы на зимние поездки”.
Пяргмяэ добавил, что, поскольку предложений много, сейчас авиакомпании активно проводят скидочные кампании, билеты на многие направления можно приобрести по весьма выгодным ценам. “И все же следует помнить, что перед тем как отправляться в путешествие, следует ознакомиться с требованиями страны назначения и подготовить все необходимые для поездки документы. Если вы не путешествовали в течение последних пары лет, то следует обязательно перепроверить сроки действия рейсовых документов, особенно если вы собираетесь поехать за пределы Европейского союза”.
В сентябре через Таллиннский аэропорт прошло 165 199 пассажиров, и это более чем в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Количество как самих рейсов, так и продаваемых посадочных мест в сентябре было больше, чем в августе, но с окончанием периода отпусков средняя наполняемость регулярных рейсов составляет порядка 64%.
В сентябре Wizz Air открыла прямые рейсы между Таллинном и Неаполем, а турецкая авиакомпания Pegasus начала совершать сезонные регулярные рейсы в Анталию. Всего в сентябре осуществлялись перелеты по 30 регулярным маршрутам, наибольшей популярностью пользовались узловые аэропорты Риги и Франкфурта. Самыми популярными чартерными направлениями были Турция и Греция, за ними следовали Болгария и Черногория.
В сентябре было произведено 2897 аэропортных операций, что составляет в среднем 96 взлетов и приземлений в день.
По итогам трех кварталов через аэропорт прошли 785 054 пассажира, было произведено 18 107 аэропортных операций.