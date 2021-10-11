Таллиннский аэропорт: зимнее расписание рейсов приятно удивляет количеством мест назначения

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, нынешнее зимнее расписание полетов по количеству направлений — один из лучших зимних графиков за всю историю аэропорта. “В зимнем графике, который начнет действовать с конца октября, уже на сегодняшний день на 20% больше посадочных мест, чем было летом 2021 года, и здесь еще не учитываются посадочные места на чартерных рейсах. Это явный признак восстановления сектора — есть спрос, и авиакомпании реагируют на него своими предложениями”, — сказал Пяргмяэ и добавил, что ему приятно видеть, что этой зимой люди смогут как побывать в уже полюбившихся им местах, так и открыть новые для себя направления, в нынешнем расписании что-нибудь подходящее найдется всем. Из новых направлений в зимний график буду добавлены Барселона, Ливерпуль, Биллунд, парижский аэропорт Бове и римский Чампино, вернутся рейсы на Мальту, в дюссельдорфский Веце и Эдинбург. Любители горнолыжных курортов этой зимой смогут выбирать между Мюнхеном, Цюрихом, Зальцбургом, Веной и двумя аэропортами Милана. С зимними направлениями можно ознакомиться на сайте Таллиннского аэропорта. “Поэтому единственное, что я могу порекомендовать — торопитесь составлять планы на зимние поездки”.