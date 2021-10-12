"Можно ли поехать в Ригу?": о чем надо помнить, направляясь из Эстонии в Латвию(4)
На данный момент Эстония входит в число стран с высоким риском заражения коронавирусом. Это значит, что для приезжающих из Эстонии в Латвию действует ряд новых строгих ограничений:
- Те, кто НЕ прошел полный курс вакцинации или НЕ переболел COVID-19 в течение последних 180 дней, помимо предъявления обязательного негативного результата теста, должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытии. Данное правило распространяется на лиц, прибывающих из стран повешенного риска, где за последние 2 недели кумулятивная заболеваемость составляет более 75 случаев на 100 000 населения (на данный момент требование действует и для приезжающих из Эстонии). Период самоизоляции можно сократить, если на 7 день после въезда в Латвию сдать тест на коронавирус и получить негативный результат.
- Абсолютно все въезжающие в Латвию (в том числе транзит и перевозка грузов) должны не позднее, чем за 48 часов до въезда заполнить в электронном виде специальную анкету, после чего получить QR-код и предъявить его при пересечении границы.
Въезд в страну разрешен:
- Полностью вакцинированным лицам. С момента полной вакцинации должно пройти 15 дней. Признаются только те вакцины, которые получили одобрение в Международной организации здравоохранения или Европейском агентстве по лекарственным средствам;
- Лица, переболевшие коронавирусом и вакцинированные одной дозой вакцины. С момента прививки должно пройти 14 дней. Признаются только те вакцины, которые получили одобрение в Международной организации здравоохранения или Европейском агентстве по лекарственным средствам;
- Лица, переболевшие коронавирусом в течение последних 180 дней.
Справку о вакцинации или подтверждение болезни можно предъявить в распечатанном или электронном виде. К вакцинированным и переболевшим коронавирусом не применяются требования по соблюдению самоизоляции и тестирования.
Лица, НЕ вакцинированные и НЕ переболевшие коронавирусом, должны предъявить негативный результат теста на COVID: ПЦР-тест (сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия) или тест на антиген (не позднее, чем за 48 часов до въезда). Правило действует и для тех, кто намеревается транзитом проехать через территорию Латвии наземным транспортом.
На территорию Латвии можно въехать без соблюдения самоизоляции:
- водителям грузового и пассажирского транспорта,
- для ухода за родственниками,
- для получения медицинской помощи,
- присутствия на похоронах,
- транзита через страну,
- если граница пересекается ежедневно по работе, учебе, уходу за детьми.
- Свободное передвижение жителей Валга-Валки разрешено при условии, если в течение последних 10 дней лица не покидали пределов городов-побратимов.
Исключения. От предъявления паспорта вакцинации, справки о болезни и тестов освобождены: дети младше 12 лет, водители грузового и пассажирского транспорта, моряки, направляющиеся на борт судна или вернувшиеся с плавания, пассажиры самолетов, если во время транзита они не покидают транзитную зону и не пребывают в ней более 24 часов (необходимо узнать у каждой отдельной авиакомпании о действующих правилах и ограничениях), аккредитованные в Латвии дипломаты и члены их семей, представители официальных делегаций, жители Валга-Валка (при условии, если в течение последних 10 дней лица не покидали пределов городов-побратимов).
Дети до 12 лет не должны при въезде в Латвию предъявлять негативный результат теста на коронавирус, но в их отношении действуют такие же ограничения, как и для сопровождающих их взрослых. 10-дневную самоизоляцию не надо соблюдать тем детям, следующим со взрослым, на которого не распространяется требование самоизоляции. Если дети прибывают из стран повышенного риска, то в течение 10 дней нельзя посещать публичные и детские мероприятия и пользоваться общественным транспортом. Всяческим образом следует избегать прямого контакта с другими людьми. Требование распространяется и на приезжающих из Эстонии!
Транзит разрешен, но с ограничениями. Из третьих стран (вне ЕС) с высоким риском заражения коронавирусом въезжать в Латвию разрешено только с целью транзита или же по уважительной, обоснованной причине. В случае транзита на территории Латвии можно находиться не более 12 часов (с момента заполнения анкеты на covidpass.lv). Однако 12-часовой транзит не распространяется на грузоперевозчиков, водителей международного пассажирского транспорта, пассажиров самолетов, а также моряков (см. "Исключение").
В случае, если вы летите транзитом через Рижский аэропорт и не покидаете транзитную зону (не более 24 часов), предъявлять негативный результат теста не надо, но необходимо заполнить специальную анкету не позднее, чем за 48 часов до прибытия в Латвию. Советуем в обязательном порядке узнать у авиакомпании, не действуют ли у них какие-либо дополнительные требования!