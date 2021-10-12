"Можно ли поехать в Ригу?": о чем надо помнить, направляясь из Эстонии в Латвию

На данный момент Эстония входит в число стран с высоким риском заражения коронавирусом. Это значит, что для приезжающих из Эстонии в Латвию действует ряд новых строгих ограничений:

Справку о вакцинации или подтверждение болезни можно предъявить в распечатанном или электронном виде. К вакцинированным и переболевшим коронавирусом не применяются требования по соблюдению самоизоляции и тестирования.

Лица, НЕ вакцинированные и НЕ переболевшие коронавирусом, должны предъявить негативный результат теста на COVID: ПЦР-тест (сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия) или тест на антиген (не позднее, чем за 48 часов до въезда). Правило действует и для тех, кто намеревается транзитом проехать через территорию Латвии наземным транспортом.