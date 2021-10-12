12.10.2021, 08:01
Предложение, от которого нельзя отказаться: билеты туда-обратно из Таллинна в Париж всего за 16 евро!(7)
wirestock, Freepik
Авиакомпания Ryanair предлагает билеты по невероятно низким ценам на прямые рейсы из Таллинна в аэропорт Бове, расположенный всего в 85 км от Парижа.
Примерные даты полетов:
04.11 — 09.11.2021 — 16 €
09.11 — 11.11.2021 — 28 €
09.11 — 18.11.2021 — 16 €
11.11 — 18.11.2021 — 16 €
16.11 — 18.11.2021 — 28 €
23.11 — 02.12.2021 — 26 €
27.11 — 02.12.2021 — 26 €
30.11 — 02.12.2021 — 26 €
* Стоимость билетов может поменяться (цены по состоянию на утро 12.10.2021)
Из международного аэропорта Бове до французской столицы можно добраться на автобусе, на поезде, на такси, арендовав машину или заказав частный трансфер. Поездка на автобусе может стать самой быстрой и займет примерно 1 час и 20 минут.