Предложение, от которого нельзя отказаться: билеты туда-обратно из Таллинна в Париж всего за 16 евро!



09.11 — 11.11.2021 — 28 €

09.11 — 18.11.2021 — 16 €

11.11 — 18.11.2021 — 16 €



16.11 — 18.11.2021 — 28 €

23.11 — 02.12.2021 — 26 €

27.11 — 02.12.2021 — 26 €

30.11 — 02.12.2021 — 26 €

Из международного аэропорта Бове до французской столицы можно добраться на автобусе, на поезде, на такси, арендовав машину или заказав частный трансфер. Поездка на автобусе может стать самой быстрой и займет примерно 1 час и 20 минут.