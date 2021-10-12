Сектор туризма Эстонии призывает восстановить выплаты субсидий на заработную плату. Правительство сомневается в необходимости этой меры

По словам руководителя гостиничной сети Hestia Кайсы Майленд, летом в туристическом секторе наметился существенный подъем, что дало надежду на скорый выход из затянувшегося кризиса. Так, в июле-сентябре заполняемость отелей возросла до 60-70%, по сравнению с низкими показателями прошлого года. Но потом уровень заболеваемости COVID-19 стал вновь постоянно расти, и вслед за удачным летом снова пришли опасения за будущее.

“Цифры лучше, чем в этот же период прошлого года, хотя, конечно же, они несопоставимы с 2019 годом. Но мы отчетливо чувствуем сигнал опасности, так как знаем, что увеличилось число заболевших и количество больничных коек. Мы уже сегодня это ощутили по объему наших бронирований и аннуляций”, — сказал Майленд.

Несмотря на то, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний лишь рекомендовал отказаться от поездок Эстонию, число туристов уже уменьшилось.

“Страх за свою работу и за своего работодателя на самом деле очень велик, поэтому меры поддержки Кассы по безработице, если все же будет принято решение о введении каких-либо более строгих ограничений, в любом случае очень приветствуются. В противном случае мы второй простоя, а на самом деле — третьего, просто не переживем”, — сказала Майленд.

Министр предпринимательства Андрес Сутть считает, что необходимо провести ряд переговоров, чтобы взвесить все за и против восстановления субсидий по заработной плате. По его словам, в целом показатели товарооборота ресторанов показывают, что в этом секторе дела идут не так уж и плохо.