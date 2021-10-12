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12.10.2021, 08:50

Сектор туризма Эстонии призывает восстановить выплаты субсидий на заработную плату. Правительство сомневается в необходимости этой меры

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Hestia hotell Kentmanni tänaval
Hestia hotell Kentmanni tänaval
Foto: Priit Simson
Сектор туризма Эстонии снова находится в сложной ситуации, поскольку Европейский центр профилактики и контроля заболеваний внес нашу страну в список государств, которые не рекомендуется посещать из-за высокого риска заражения. Союз отелей и ресторанов совместно с Союзом туристических фирм Эстонии хотели бы, чтобы государство восстановило выплаты субсидий по заработной плате работникам туристического сектора. Правительство же считает, что проблемы не настолько серьезные, пишет новостной портал ERR.

По словам руководителя гостиничной сети Hestia Кайсы Майленд, летом в туристическом секторе наметился существенный подъем, что дало надежду на скорый выход из затянувшегося кризиса. Так, в июле-сентябре заполняемость отелей возросла до 60-70%, по сравнению с низкими показателями прошлого года. Но потом уровень заболеваемости COVID-19 стал вновь постоянно расти, и вслед за удачным летом снова пришли опасения за будущее.

“Цифры лучше, чем в этот же период прошлого года, хотя, конечно же, они несопоставимы с 2019 годом. Но мы отчетливо чувствуем сигнал опасности, так как знаем, что увеличилось число заболевших и количество больничных коек. Мы уже сегодня это ощутили по объему наших бронирований и аннуляций”, — сказал Майленд.

Несмотря на то, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний лишь рекомендовал отказаться от поездок Эстонию, число туристов уже уменьшилось.

“Страх за свою работу и за своего работодателя на самом деле очень велик, поэтому меры поддержки Кассы по безработице, если все же будет принято решение о введении каких-либо более строгих ограничений, в любом случае очень приветствуются. В противном случае мы второй простоя, а на самом деле — третьего, просто не переживем”, — сказала Майленд.

Министр предпринимательства Андрес Сутть считает, что необходимо провести ряд переговоров, чтобы взвесить все за и против восстановления субсидий по заработной плате. По его словам, в целом показатели товарооборота ресторанов показывают, что в этом секторе дела идут не так уж и плохо.

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