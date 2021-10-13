В Эстонии запущен сайт для проверки соответствия ковид-паспорта условиям въезда в другие страны

“Перед поездкой всегда следует убедиться в том, что имеющейся справки достаточно для въезда в страну или пересечения границы и самоизоляцию соблюдать не придется. Приложение для проверки ковид-паспортов позволяет проверить их соответствие установленным в других странах правилам”, — пояснил вице-канцлер по вопросам э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Калле Киллар.