В Эстонии запущен сайт для проверки соответствия ковид-паспорта условиям въезда в другие страны
“Перед поездкой всегда следует убедиться в том, что имеющейся справки достаточно для въезда в страну или пересечения границы и самоизоляцию соблюдать не придется. Приложение для проверки ковид-паспортов позволяет проверить их соответствие установленным в других странах правилам”, — пояснил вице-канцлер по вопросам э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Калле Киллар.
Сейчас к разработке примкнули Германия, Испания, Нидерланды, Ирландия, Литва, Люксембург, Польша, Франция, Румыния, Албания, Словения, Украина и Швейцария.
Для проверки ковид-паспорта необходимо зайти на сайт kontroll.digilugu.ee, выбрать страну и показать через камеру QR-код паспорта. После этого система оповещает, достаточно ли справки для въезда в страну без ограничений и необходимости соблюдать карантин.