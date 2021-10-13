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13.10.2021, 11:20

Центр Берлина планируют закрыть для автомобилей

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Photo by Florian Wehde on Unsplash
Центр Берлина наконец могут сделать пешеходным. Власти обсуждают эту идею не первый год.

В 2021-м к реализации проекта подключились и местные жители. Они уже собрали 50 000 подписей под петицией, которая предлагает закрыть центр Берлина для автомобилей. Запрет будет распространяться и на электромобили, но не коснется людей с инвалидностью, тех, кому машина нужна для работы, и авто экстренных служб, пишет портал 34travel.me.

Голосование “за” и “против” изменений будет проходить в три этапа. На первый нужно предоставить 20 000 подписей в поддержку идеи, на второй — 170 000. Третий этап — общественный референдум (в случае, если власти откажутся менять закон после успешного голосования).

Центральные улицы Берлина уже несколько раз перекрывали для эксперимента. Так власти пытаются хоть немного минимизировать последствия экологического кризиса.

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