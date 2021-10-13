ФОТО | Личный опыт: как мы ездили в Грузию в эпоху COVID-19

На сегодня въезд в Грузию открыт всем, у кого сделана прививка (любой страны) или есть ПЦР тест, сделанный за 72 часа. Прививки у нас были, поэтому никаких проблем не возникло. Также необходимо сделать тест в Грузии на третий день пребывания, цена колеблется от 20 до 35 евро, лаборатории просто на каждом углу, а по прилёту, прямо в аэропорту, дают купон на 50 % скидку.

Первый раз мы летали в Грузию авиакомпанией airBaltic еще до пандемии, билеты обошлись нам в 400 евро на двоих (с одним чемоданом в 20 кг). Рейс был прямой, но очень неудобный: в Тбилиси прилетаешь в 5 утра, а обратно вылет в 12 ночи. Плюс нам не хватило места в чемодане, так как увезти из Грузии хотелось все: ароматную сванскую соль, аджику, ткемали, хмели-сунели и, конечно, вино и сыр. Поэтому мы решили попробовать вариант через Стамбул “Турецкими авиалиниями”. В итоге у нас получилось 390 евро на двоих, с двумя чемоданами по 30 килограммов, да еще и в самолёте кормили. При этом aiBaltic на это же время продавал билеты в Тбилиси за 500 евро в одну сторону без багажа. Так что наш выбор был очевиден: мы решили захватить один день в Стамбуле по дороге в Тбилиси, чтобы погулять еще и там.

Это была наша вторая совместная с мужем и третья лично у мужа поездка в Грузию. Причем после первого своего путешествия, муж никак не мог забыть эту страну и очень хотел все мне там показать. Так что в Грузию мы полетели при первой же возможности.

“Несколько лет назад мы прочитали в интернете очень смешной рассказ о грузинском гостеприимстве “Алаверди гастрономический по-грузински” писательницы из Грузии, Валентины Семилет. Если вы его еще не читали, то прочтите обязательно, и вы поймете, почему мы так хотели в Грузию.

Для Натальи Васильевой таким местом, куда хотелось вернуться еще и еще, оказалась Грузия , куда они с мужем отправились уже во второй раз. Передаем ей слово:

И вот мы в Тбилиси! Мы два года, сидя на карантине, мечтали о том, как прилетим сюда. Деньги сняли в банкомате прямо в аэропорту, это сильно выгоднее чем менять, даже в городе. По сумме — на двоих, ни в чём себе не отказывая, можно рассчитывать на 500 евро в неделю, и то, наверное, много. Такси лучше вызывать в Яндекс-приложении, поставив его заранее, будет сильно дешевле. Также стоит участь, что туристов в аэропорту могут обмануть, сильно задрав цену на поездку: обычно поездка из аэропорта в центр стоит не больше 50–60 лари (где то 12-15 евро). Но в этот раз нас предупредили, что (1) из-за пандемии цены поднялись и (2) на дворе стояла ночь, поэтому цена поездки оказалась 22 евро. Мы решили поторговаться с таксистами, которые дежурили в аэропорту, и нам даже сделали скидку, но, в итоге, мы заплатили столько, сколько предполагалось в самом начале, поскольку у водителя не оказалось сдачи. Это было похоже на обман, но у нас не было сил спорить. Так что пользуйтесь Яндекс-такси в Тбилиси и не мучайтесь!

Отдельное удовольствие лететь компанией “Турецкие авиалинии“ — очень удобные кресла, вкусно кормят, фильмы на всех языках мира — в каждом кресле экран. Сам Стамбул очень интересный, у нас было много приключений, и мы чуть не опоздали на рейс в Тбилиси. Так что мой совет — не пользуйтесь приложением вызова такси Uber в Стамбуле! Вообще рассчитывать на общественный транспорт в Стамбуле очень рискованно, надо всегда иметь запас по времени и план “Б”, на случай если транспорт не придёт. Но мы всё-таки успели на рейс. К слову, новый аэропорт в Стамбуле очень комфортный, всё очень понятно и легко находится, никаких очередей, хотя народу очень и очень много.

За неделю до вылета мы очень дергались, так как цифры заболеваемости росли по всей Европе, мы брали страховку от компании Balta, в которой были включены все риски: отмена рейса, задержки и все риски, связанные с пандемией. Очень советую всем так делать. Но мысленно мы уже пили вино в солнечном Тбилиси и, конечно, ничего отменять не стали.

На третий день мы отправились в знаменитые серные бани Тбилиси, это целый район Абанотубани с банями, которые стоят на природных горячих сернистых источниках и работают уже более 300 лет. Некоторые здания бань до сих пор не менялись. В банях можно снять комнату в аренду (время рассчитывается по часам) — в ней будет и свой серный источник, парилка, здесь же подают чай. Можно выбрать заранее, можно прийти и на месте выбрать баню. Мы решили “шикануть” и арендовать самую большую комнату с тремя источниками, парилкой и массажем за 40 евро/1,5 часа. Самая простая комната при этом стоила около пяти евро в час. В нашей комнате было три источника разной температуры с бассейнами, можно было купаться в каждом по очереди и совмещать с парилкой. Долго в них сидеть нельзя, поэтому после бань мы отправились гулять по вечернему Тбилиси.

Обеды и ужины в среднем обходились нам в 10–12 евро с вином и чачей. К сожалению, видно, что пандемия сильно повлияла на бизнес в Грузии, многие наши любимые ресторанчики закрылись, но мы нашли новые прекрасные места. В целом было немного грустно, так как мы были здесь до пандемии, видели сколько было народу, как кипела жизнь… Сейчас же туристов было сильно меньше, но, если честно, меня это даже радовало.

В Грузии все открыто до 22:00, но везде надо ходить в масках, штраф 60 евро. Но по факту я не видела, чтобы кого-то штрафовали. Мы несколько дней просто гуляли по солнечному городу: в сентябре там было +30 градусов, на каждом углу продавали фрукты и овощи.

Жилье мы выбрали на Booking, им оказалась небольшая квартира в старом Тбилиси, с балконом и террасой: цена вопроса 216 евро за неделю с богатыми завтраками от хозяйки. В квартире было всё: утюг, фен, гладильная доска, турка для кофе, кофе и чай, сахар. А ночью на столе нас ждал небольшой подарочек — кувшин вина, помидоры и сыр. Грузинские помидоры — это как наркотик, если один раз попробовал, будешь хотеть их снова и снова!

В этот раз у нас была запланирована поездка в горный регион Рачу–Лечхуми на пару дней с ночевкой: в горы, на винодельню и за знаменитой рачинской ветчиной. Наши друзья в Грузии уже много лет водят туристов по стране, наконец-то, выбрались и мы. Полдня провели в дороге по очень красивым местам, с остановками на смотровых площадках и перекусами — вдоль дорог стоят маленькие домики, где можно купить домашние грузинские пироги, которые пекут хозяйки в печи тонэ, кукурузу, фрукты.

К закату мы приехали на виноградники в городе Амбролаури, где выращивают тот самый виноград, из которого делают настоящую “Хванчкару”. Здесь же расположен и их завод. Нас встретил хозяин маленькой винодельни — Кахи, пустил в виноградник и, пока мы там гуляли, рассказывал о своей семье и винограде. Когда мы нагулялись, нас позвали ужинать в дом, с семьёй. Это была такая еда и вино, что, наверное, надо быть Валентиной Семилет, чтобы смочь выразить словами как все было вкусно и прекрасно! Мы сидели с мамой Кахи, его женой и детьми, другими родственниками, ели, дегустировали вина, пели песни и признавались в любви к Грузии и друг другу. Муж даже спел собственную песню про грузинскую чачу, которую они с друзьями написали после первой поездки в эту потрясающую страну.

Так как мы были на машине, но уже слегка нетрезвые, из деревни рядом был вызван трезвый водитель, который и отвёз нас в маленькую гостиницу неподалеку. Наверное, местные жители уже привыкли к туристам, которые плачут и поют по дороге в гостиницу, от радости и счастья. Одним словом, я бы всем советовала ехать в индивидуальные туры на такие вот семейные винодельни — именно в них вся прелесть. Конечно, есть организованные туры на винные заводы, мы были и на таких тоже, но все-таки именно такие поездки на небольшие, семейные виноградники — истинное наслаждение Грузией.

На следующий день мы ездили по красивейшим местам в горах, останавливались гулять, фотографировать, снимать видео и купить вкуснейшей рачинской ветчины, про которую много читали — это и был наш обед. С вином, конечно, которое мы купили у Кахи днем ранее. А на обратном пути в машине все время слушали грузинскую музыку, любовались горами на закате, и к ночи вернулись в Тбилиси, где, сидя на балконе с вином, под пение цикад смотрели на ночной город и пытались переварить все впечатления.

В последние два дня мы просто гуляли по городу, наслаждались его красотой и грузинским солнцем. Для того, чтобы добраться в аэропорт на наш обратный рейс, решили опробовать новую услугу от Booking — такси — оказалось очень удобно и дешево. И опять надо отдать должное “Турецким авиалиниям“ — все наши четыре полёта были по расписанию с хорошо организованной посадкой, никаких очередей. В Стамбуле в аэропорту мы провели 5 часов в лаунж-зоне, за 30 евро с человека и спокойно вернулись домой. Но, я думаю, что очень скоро мы опять поедем в Грузию, как только в организме образуется ее нехватка!”