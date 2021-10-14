Ситуация в Эстонии отпугивает туристов из Финляндии. Вместо Таллинна предпочтение отдается Стокгольму

Накануне финская газета Ilta-Sanomat опубликовала большую статью о туризме и эстонских показателях заболеваемости. Представитель Tallink Марика Нёйд пояснила изданию, что этой осенью финны больше заинтересованы в поездках в Стокгольм, нежели в Таллинн. На следующей неделе во многих школах Финляндии начнутся школьные каникулы, что станет небольшим стимулом для развития туризма.

Марика Нёйд добавила, что массово жители Финляндии в Таллинн не спешат, хотя бронирования всё же есть. По ее словам, многие всё еще думают, взвешивая, разумно ли посещать Эстонию в самый разгар очередной волны заболеваемости.

Так, например, отмечается, что в маленькой Эстонии сейчас зарегистрировано в общей сложности более 160 000 случаев заражения, тогда как в Финляндии, население которой намного больше, этот показатель равен чуть более 147 000. Кроме того, финские журналисты подчеркивают низкий уровень вакцинации в Эстонии. В Финляндии двумя дозами привито уже более 70% взрослого населения.

Марика Нёйд не хочет спекулировать на тему, что конкретно финны думают об коронавирусной обстановке в Эстонии. Сама она считает, что во время путешествий повода для беспокойства нет только в том случае, если человек вакцинирован.

Руководитель Original Sokos Hotel Viru Сари Шопанен отметила, что ситуация сейчас всё же лучше, чем год назад. По ее словам, осенью количество туристов из Финляндии заметно выросло. “Например, к предстоящим выходным бронирований сделано достаточно много”, — сказала она. Однако до показателей доковидного времени еще далеко.

По данным Департамента здоровья Эстонии, за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 жителей составляет 930,42. По состоянию на утро среды в стационарном лечении нуждались 252 человека.