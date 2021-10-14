Зачем на болоте Вырумаа начинают сеять торфяной мох?(6)
Всего в Эсс-соо торфяным мхом будет засеяно почти 18 гектаров. Ранее эта работа проводилась механическим способом в таких же масштабах на остаточном болоте Майма в Пярнуском уезде.
По словам специалиста по охране природы RMK Прийта Воолайда, мох будет засеян на заброшенной в конце 1990-х годов фрезеровочной площадке торфяника, где характерная для болота растительность за почти два десятилетия так и не начала восстанавливаться.
Материал, необходимый для посева, был собран на месторождении Сангла в Тартуском уезде, с площади в два гектара, где будет добываться торф, и торфяной мох был бы все равно уничтожен в ходе работ. “С одного гектара донорской территории мы можем получить достаточно материала для засева 10-15 га, поэтому мы берем мох с небольшим запасом”, — говорит Прийт Воолайд. Мох снимается как можно более тонким слоем. Зона посева предварительно выравнивается, чтобы она была как можно более ровной.
“К гусеничному трактору прикрепляется разбрасыватель для навоза, с помощью которого происходит посев торфяного мха. За разбрасывателем едет машины, которая покрывает мох соломой, чтобы защитить его от высыхания”, — рассказал Воолайд, как будут проходить работы. Затем осушительные канавы быстро закрывают, а уровень воды поднимают на достаточную высоту.
“В настоящее время погода очень благоприятна для посева торфяного мха — не было сильных дождей, машины не проваливаются, но и не слишком сухо, чтобы материал высыхал”, — отметил Воолайд.
Используемый метод взят из Канады, и если посев пройдет успешно, торфяной мох на участке начнет расти гораздо быстрее, чем если бы это произошло естественным путем. Это также важно для смягчения влияния на окружающую среду, поскольку бывшие районы добычи торфа, где уровень воды был понижен и которые не покрыты растительностью, выделяют много углерода. Однако после восстановительных работ болота снова начнут улавливать углерод. Восстановление остаточных болот считается рентабельной и простой в реализации мерой по улавливанию парниковых газов.
В прошлом году в таком же объеме и таким же способом был посеян торфяной мох в остаточном болоте Майма в Пярнуском уезде. Воолайд признал, что там посев прошел не на сто процентов успешно, так как на некоторых участках было слишком много воды. “Мы извлекли урок из посева в Майма и внесли изменения в проект, чтобы засеянные площади не были затоплены”, — признал специалист по охране природы. “Я надеюсь, что мы сможем избежать этого в Эсс-соо”.
RMK начал восстановительные работы на Эсс-соо в прошлом году, вместе с засеваемой площадью будет восстановлено болотное сообщество почти на 160 гектарах. Воолайд отметил, что Эсс-соо также является комплексным исследовательским районом, который находился в орбите интереса ученых Тартуского университета еще до начала восстановительных работ.
“С помощью ученых мы выясним, какие решения по закрытию канав наиболее эффективны для восстановления водного режима остаточных болот и каково воздействие различных методов восстановления на окружающую среду”, — добавил Воолайд.
За десять лет RMK восстановил около 12 500 га водно-болотных местообитаний, и в ближайшие годы объем работ не уменьшится.