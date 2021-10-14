Зачем на болоте Вырумаа начинают сеять торфяной мох?

Всего в Эсс-соо торфяным мхом будет засеяно почти 18 гектаров. Ранее эта работа проводилась механическим способом в таких же масштабах на остаточном болоте Майма в Пярнуском уезде.

По словам специалиста по охране природы RMK Прийта Воолайда, мох будет засеян на заброшенной в конце 1990-х годов фрезеровочной площадке торфяника, где характерная для болота растительность за почти два десятилетия так и не начала восстанавливаться.

Материал, необходимый для посева, был собран на месторождении Сангла в Тартуском уезде, с площади в два гектара, где будет добываться торф, и торфяной мох был бы все равно уничтожен в ходе работ. “С одного гектара донорской территории мы можем получить достаточно материала для засева 10-15 га, поэтому мы берем мох с небольшим запасом”, — говорит Прийт Воолайд. Мох снимается как можно более тонким слоем. Зона посева предварительно выравнивается, чтобы она была как можно более ровной.

“К гусеничному трактору прикрепляется разбрасыватель для навоза, с помощью которого происходит посев торфяного мха. За разбрасывателем едет машины, которая покрывает мох соломой, чтобы защитить его от высыхания”, — рассказал Воолайд, как будут проходить работы. Затем осушительные канавы быстро закрывают, а уровень воды поднимают на достаточную высоту.

“В настоящее время погода очень благоприятна для посева торфяного мха — не было сильных дождей, машины не проваливаются, но и не слишком сухо, чтобы материал высыхал”, — отметил Воолайд.