Таллиннский русский музей продолжает серию лекций об истории эстонского рыцарства

Цикл состоит из 12 лекций, в основу которых лег энциклопедический справочник “Эстляндское имматрикулированное дворянство”. Встречи проводят его авторы, историки Игорь Коробов и Артур Модебадзе. В книге собраны и систематизированы сведения об остзейском рыцарстве. На завершающей стадии написания находится следующий том, посвященный Эзельскому дворянству.

Сложно переоценить значение прибалтийских немцев и влияние немецкой культуры на историю Эстонии. Многие из громких имен, известных как в российском, так и европейском культурном пространстве, принадлежат основоположникам эстонской науки и культуры. Например, в их число входят Беллинсгаузен, Крузенштерн, Фельман и многие другие.

Темой следующей лекции, которая пройдет 20 октября, станет “Эстляндцы и эзельцы под Андреевским флагом”. Встреча будет посвящена остзейским дворянам, служившим на флоте, которых только в чинах контр-адмиралов, вице-адмиралов и адмиралов насчитывается более 30 персон.

Системный подход к изучению дворянских родов имеет важную роль в историческом контексте. В результате трудоемкой исследовательской работы рождается достоверный источник для создания общей картины того, как развивалось эстонское общество. В описанных энциклопедических справочниках и на самих лекциях также рассматриваются усадебные владения дворянских родов.

Цикл лекций стартовал уже в 2020 году, но из-за пандемии лекции пришлось перенести на более поздний период. Встречи проходят по средам с началом в 17:30 в историческом здании Таллиннского русского музея по адресу Пикк, 29а. Для участия в лекциях необходимо предварительно зарегистрироваться. Стоимость билетов составляет 5 и 7 евро.

С тематикой уже состоявшихся лекций и отрывками видеозаписей можно ознакомиться на странице Таллиннского городского музея.

Серия лекций проходит при поддержке Капитала культуры Эстонии.