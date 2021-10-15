Финляндия предупреждает путешественников, направляющихся в Эстонию: с оказанием медицинской помощи могут возникнуть проблемы

Ведомство здравоохранения и социального развития THL просит людей, собирающихся в дни осенних школьных каникул в Эстонию, учесть ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране.

На этой неделе заболеваемость коронавирусом там превысила 1200 случаев в сутки.

Также в Латвии тяжелая эпидситуация, в связи с чем в стране введена чрезвычайная ситуация.

THL напоминает, что работающая на пределе своих возможностей система здравоохранения может представлять угрозу также для безопасности здоровья туристов, так как они рискуют остаться без необходимой медицинской помощи.

В то же время, согласно THL, полностью вакцинированные могут отправиться в путешествие со спокойной душой, хотя и им следует соблюдать привычные меры безопасности, то есть мыть руки и избегать мест скопления людей. Невакцинированным рекомендуется носить маски и быть еще более внимательными, говорит профессор THL Ханну Кивиранта.

В Финляндии осенние школьные каникулы проводятся поэтапно в середине и конце октября. На этой неделе отдыхают школьники региона Варсинайс-Суоми.