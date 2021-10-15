15.10.2021, 08:55
В Праге теперь можно бесплатно арендовать городские велосипеды(4)
Photo by Alejandro Lopez on Unsplash
Мэрия Праги предложила велосипеды в качестве нового вида общественного транспорта, чтобы побудить горожан реже пользоваться личными автомобилями.
Автомобили — самое неэкологичное транспортное средство. Как сообщал “Европульс”, они “ответственны” за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе.
В Европе придумывают различные способы побудить людей меньше пользоваться личными авто. Например, в Германии водительские права меняют на годовой проездной билет на автобус, а в австрийском Инсбурке полностью уберут парковки.