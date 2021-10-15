В Праге теперь можно бесплатно арендовать городские велосипеды

Автомобили — самое неэкологичное транспортное средство. Как сообщал “Европульс”, они “ответственны” за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе.

В Европе придумывают различные способы побудить людей меньше пользоваться личными авто. Например, в Германии водительские права меняют на годовой проездной билет на автобус, а в австрийском Инсбурке полностью уберут парковки.