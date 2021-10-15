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15.10.2021, 08:55

В Праге теперь можно бесплатно арендовать городские велосипеды

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Photo by Alejandro Lopez on Unsplash
столице Чехии теперь можно бесплатно взять велосипед городского шерингового проката. Бесплатной поездкой можно воспользоваться 4 раза в день, но длительность поездки не должна превышать 15 минут. Чтобы взять велосипед, нужно иметь действующий городской проездной, пишет Europulse.

Мэрия Праги предложила велосипеды в качестве нового вида общественного транспорта, чтобы побудить горожан реже пользоваться личными автомобилями.

Автомобили — самое неэкологичное транспортное средство. Как сообщал “Европульс”, они “ответственны” за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе.

В Европе придумывают различные способы побудить людей меньше пользоваться личными авто. Например, в Германии водительские права меняют на годовой проездной билет на автобус, а в австрийском Инсбурке полностью уберут парковки.

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