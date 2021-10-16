Ночной поход с фонарями в тюрьму и прогулка на плоту по озеру — фестиваль Porikuu приглашает всех желающих открыть для себя Северо-Западную Эстонию

Цель фестиваля, который проводится уже четвертый год подряд — предложить в течение всего октября различные необычные мероприятия, которые заставят людей выбраться из дома и посетить Северо-Западную Эстонию. Проектный руководитель фестиваля Карет Кыверьялг подтвердила, что первые две недели фестиваля показали ясно — люди хотят активностей на свежем воздухе и пережить особые впечатления, что фестиваль со своей стороны успешно решает, предложив захватывающую программу, а также свой вклад внесла и прекрасная погода. “Мероприятия, которые прошли до сих пор, получили очень хорошие отзывы: тур по гигантским валунам на полуострове Пакри, мастер-класс по фотографированию звездного неба на болоте Мариметса, грязевые походы в тюрьму Мурру и, конечно же, организованные Центром отдыха Паэкалда ночной тур с фонарями в тюрьму Мурру и прогулка на плоту с подсветкой по глубинам озера Румму. Мероприятия центра Пэкалде оказались настолько успешными, что организаторы решили пойти навстречу желающим и добавить в программу еще 2 похода. Так что 24 октября состоится очередной паромный поход по озеру Румму. Ну а те, кто не смог поучаствовать в походе в тюрьму Мурру, могут отправиться уже 27 октября”, — рассказала Карет Кыверьялг о дополненной фестивальной программе.