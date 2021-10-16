Ночной поход с фонарями в тюрьму и прогулка на плоту по озеру — фестиваль Porikuu приглашает всех желающих открыть для себя Северо-Западную Эстонию(1)
Цель фестиваля, который проводится уже четвертый год подряд — предложить в течение всего октября различные необычные мероприятия, которые заставят людей выбраться из дома и посетить Северо-Западную Эстонию. Проектный руководитель фестиваля Карет Кыверьялг подтвердила, что первые две недели фестиваля показали ясно — люди хотят активностей на свежем воздухе и пережить особые впечатления, что фестиваль со своей стороны успешно решает, предложив захватывающую программу, а также свой вклад внесла и прекрасная погода. “Мероприятия, которые прошли до сих пор, получили очень хорошие отзывы: тур по гигантским валунам на полуострове Пакри, мастер-класс по фотографированию звездного неба на болоте Мариметса, грязевые походы в тюрьму Мурру и, конечно же, организованные Центром отдыха Паэкалда ночной тур с фонарями в тюрьму Мурру и прогулка на плоту с подсветкой по глубинам озера Румму. Мероприятия центра Пэкалде оказались настолько успешными, что организаторы решили пойти навстречу желающим и добавить в программу еще 2 похода. Так что 24 октября состоится очередной паромный поход по озеру Румму. Ну а те, кто не смог поучаствовать в походе в тюрьму Мурру, могут отправиться уже 27 октября”, — рассказала Карет Кыверьялг о дополненной фестивальной программе.
Фестиваль Porikuu продлится еще две недели, в течение которых состоится еще несколько поездок, концертов и мастер-классов. “Помимо радости движения на свежем воздухе, посетители нашего фестиваля имеют желание учиться — так что различные мастер-классы также оказались очень популярными”, — сказала Кыверьялг. “Впереди у нас мастерские по изготовлению макраме и работе с бумагой, мастер-класс по энергии смеха, а также занятия, где можно раскрыть секреты торфолечения”.
Проектный руководитель попросила всех желающих заранее записаться на выбранное мероприятие, так как многие из них не являются массовыми. Кроме того, при проведении мероприятий учитываются действующие постановления Правительства Республики для обеспечения здоровья и безопасности участников. “Это означает, что, среди прочего, в случае мероприятий в помещении необходимо предъявить сертификат COVID, которым человек подтверждает, что он был вакцинирован, имеет действительный отрицательный результат теста или переболел”, — напоминает Кыверьялг.
В программу фестиваля Porikuu входят и те мероприятия, которые длятся целый месяц — то есть гость для участия может выбрать подходящий день. “Например, в Хаапсалу можно насладиться осенней романтикой во время пешей прогулки из Мудасалу в Хаапсалу — нужен только смартфон с GPS”, — привела пример Карет Кыверьялг. Более подробную информацию о расписании мероприятий можно найти на сайте фестиваля Porikuu — porikuu.ee.
Фестиваль финансируется в том числе Европейским фондом развития сельской жизни и местными самоуправлениями региона.