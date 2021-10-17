17.10.2021, 11:40
Сенсационное открытие: в Италии археологи нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия(3)
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Итальянские археологи, работающие в древнеримском городе Геркуланум, совершили находку, которую министр культуры Италии Дарио Франческини назвал "сенсационным открытием", сообщил в пятницу новостной телеканал RaiNews24.
Речь идет о частично поврежденном скелете мужчины в возрасте 40-45 лет, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году. Судя по всему, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря, где мужчина искал спасения, пишет Ria.ru.
Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.