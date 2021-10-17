Сенсационное открытие: в Италии археологи нашли скелет мужчины, погибшего при извержении Везувия

Речь идет о частично поврежденном скелете мужчины в возрасте 40-45 лет, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году. Судя по всему, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря, где мужчина искал спасения, пишет Ria.ru.