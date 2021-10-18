С 18 октября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 6 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 18 по 24 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Лихтенштейн (уровень заболеваемости — 49,04 ↓), Мальта (49,56 ↑), Польша (51,76 ↑), Испания (54,52 ↓) и Италия (67,07 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Швеция (81,09 ↓), Португалия (82,21 ↓), Венгрия (83,88 ↑), Монако (84,09 ↑), Франция (92,38 ↓), Чехия (97,79 ↑), Финляндия (113,55 ↑), Дания (121,83 ↑), Сан-Марино (121,91 ↑), Норвегия (123,58 ↓), Германия (137,05 ↑), Швейцария (138,57 ↓), Исландия (143,08 ↑), Андорра (154,9 ↓), Нидерланды (159,25 ↑), Кипр (179,84 ↑).