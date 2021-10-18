С 18 октября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 6 стран Европы
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 18 по 24 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Лихтенштейн (уровень заболеваемости — 49,04 ↓), Мальта (49,56 ↑), Польша (51,76 ↑), Испания (54,52 ↓) и Италия (67,07 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Швеция (81,09 ↓), Португалия (82,21 ↓), Венгрия (83,88 ↑), Монако (84,09 ↑), Франция (92,38 ↓), Чехия (97,79 ↑), Финляндия (113,55 ↑), Дания (121,83 ↑), Сан-Марино (121,91 ↑), Норвегия (123,58 ↓), Германия (137,05 ↑), Швейцария (138,57 ↓), Исландия (143,08 ↑), Андорра (154,9 ↓), Нидерланды (159,25 ↑), Кипр (179,84 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Люксембург (200,6 ↑), Бельгия (243,29 ↑), Австрия (284,51 ↑), Греция (287,63 ↑), Ирландия (372,25 ↑), Словакия (396,0 ↑), Болгария (402,81 ↑), Хорватия (441,58 ↑), Словения (555,33 ↓), Великобритания (778,05 ↑), Румыния (858,96 ↑), Латвия (864,4 ↑) и Литва (972,23 ↓).
* Кумулятивная заболеваемость в Эстонии — 859,23 (по состоянию на пятницу, 15.10, когда Европейский центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний опубликовал новые рекомендации на предстоящую неделю).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Катара, Кувейта, Южной Кореи, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня, Чили, Уругвая и Новой Зеландии.
Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.