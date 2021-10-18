Авиакомпания airBaltic признана самым успешным латвийским предприятием в Эстонии

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс (Martin Gauss) заявил: “Для нас большая честь получить признание Эстонской торгово-промышленной палаты и Латвийской торгово-промышленной палаты. В последние годы мы развивались, чтобы стать крупнейшим перевозчиком в Таллиннском аэропорту, и этим летом сохранили свою долю рынка. Обеспечивая прямые рейсы в 15 пунктов назначения, мы с гордостью предлагаем лучшие возможности соединения с Эстонией”.

“Последние два года напомнили нам, что трансграничное сотрудничество с нашими соседями и между предприятиями чрезвычайно важно, поскольку оно помогает поддерживать наши экономики. airBaltic продолжает обеспечивать важные соединения с Эстонией даже в самые трудные времена. Сегодня авиакомпания является лидером рынка в Эстонии и в последние годы значительно расширила свою деятельность в Таллиннском аэропорту, улучшив соединения”, — говорит Майт Палтс, глава Эстонской торгово-промышленной палаты.

Награда Ливонии была учреждена по инициативе латвийских предприятий, работающих в Эстонии, и впервые была вручена в 2013 году для содействия сотрудничеству между соседними странами и реализации совместных проектов.

airBaltic предлагает прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Ниццу, Осло, Париж, Зальцбург, Стокгольм и Вильнюс, а также через Ригу по другим направлениям. Полное расписание рейсов и билеты airBaltic доступны на сайте компании: www.airbaltic.com.