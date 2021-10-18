На линию Санкт-Петербург-Таллинн возвращается один из лучших автобусов Европы



Из Таллинна запланированы ночные отправления Lux Express Lounge – во вторник, четверг и субботу в 23:00. Из Петербурга автобусы будут выполнять дневные рейсы – в среду, пятницу и воскресенье в 13:15. Время в пути составляет около 7 часов.

На рейсах с автобусного вокзала Таллинна предусмотрены промежуточные остановки на Мустакиви и автовокзале Нарвы. Поездки из Петербурга будут проходить с остановками на автовокзале Нарвы, в Силламяэ, Йыхви и Мустакиви в Таллинне.

Lux Express Lounge рассчитан на 45 мест (вместо привычных 56 в других автобусах компании). Из них 15 располагаются в более просторной зоне Lounge, где пассажирские кресла размещены по принципу 2+1 (в каждом ряду 2 с одной стороны и 1 с другой). Все кожаные сиденья в этой части салона оборудованы подставками для ног, отдельными розетками и USB-зарядками возле каждого места.

"После возобновления рейсов Lux Express между Петербургом и Таллинном многие наши клиенты спрашивали о том, когда на линию вернется Lounge. В первую очередь, этот рейс мы предлагаем деловым путешественникам, которым разрешены поездки в Эстонию и Россию, а также тем, кто уделяет большое внимание приватности и комфорту", - говорит руководитель по развитию международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

"В Европе наша компания оперирует достаточно широкой сетью Lux Express Lounge. Поэтому жители Петербурга при наличии оснований для пересечения границ могут доехать на этих автобусах из Петербурга с пересадкой в Таллинне до Тарту, Пярну, Риги, Вильнюса и даже Варшавы", - добавил он.

Возвращение на линию Петербург-Таллинн автобусов Lounge увеличит количество отправлений Lux Express между городами до 40 в неделю. С момента возобновления в начале лета работы на этом маршруте компания уже совершила более 540 рейсов. В Lux Express рассчитывают до конца года перевезти свыше 1200 пассажиров на автобусах Lounge.