На линию Санкт-Петербург-Таллинн возвращается один из лучших автобусов Европы
Рейс, как и до локдауна, будет выполняться автобусом Scania Irizar i8 – одним из лучших европейских туристических автобусов последних четырех лет по версии международного конкурса Coach of the Year.
Из Таллинна запланированы ночные отправления Lux Express Lounge – во вторник, четверг и субботу в 23:00. Из Петербурга автобусы будут выполнять дневные рейсы – в среду, пятницу и воскресенье в 13:15. Время в пути составляет около 7 часов.
На рейсах с автобусного вокзала Таллинна предусмотрены промежуточные остановки на Мустакиви и автовокзале Нарвы. Поездки из Петербурга будут проходить с остановками на автовокзале Нарвы, в Силламяэ, Йыхви и Мустакиви в Таллинне.
Lux Express Lounge рассчитан на 45 мест (вместо привычных 56 в других автобусах компании). Из них 15 располагаются в более просторной зоне Lounge, где пассажирские кресла размещены по принципу 2+1 (в каждом ряду 2 с одной стороны и 1 с другой). Все кожаные сиденья в этой части салона оборудованы подставками для ног, отдельными розетками и USB-зарядками возле каждого места.
"После возобновления рейсов Lux Express между Петербургом и Таллинном многие наши клиенты спрашивали о том, когда на линию вернется Lounge. В первую очередь, этот рейс мы предлагаем деловым путешественникам, которым разрешены поездки в Эстонию и Россию, а также тем, кто уделяет большое внимание приватности и комфорту", - говорит руководитель по развитию международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.
"В Европе наша компания оперирует достаточно широкой сетью Lux Express Lounge. Поэтому жители Петербурга при наличии оснований для пересечения границ могут доехать на этих автобусах из Петербурга с пересадкой в Таллинне до Тарту, Пярну, Риги, Вильнюса и даже Варшавы", - добавил он.
Возвращение на линию Петербург-Таллинн автобусов Lounge увеличит количество отправлений Lux Express между городами до 40 в неделю. С момента возобновления в начале лета работы на этом маршруте компания уже совершила более 540 рейсов. В Lux Express рассчитывают до конца года перевезти свыше 1200 пассажиров на автобусах Lounge.
Стоимость билетов на рейсы будет составлять 2700 рублей (около 33 евро) на места в передней части салона (во время маркетинговых акций – от 1100 рублей (около 13, 50 евро) и 3300 рублей (около 40 евро) в Lounge. Цена включает бесплатный выбор места. На борту доступны все услуги компании, в том числе, традиционная бутылка воды и наушники по запросу. В случае необходимости возможна опция изменения отправления в мобильном приложении, личном кабинете на сайте или через службу поддержки клиентов.
Стандартные скидки Lux Express для международных отправлений на этом рейсе действуют только для пассажиров передней части салона: от 10% до 80% различным возрастным категориям пассажиров (10% - для лиц старше 60 лет, 26% - для молодежи от 17 до 26 лет, 40% - для детей от 8 до 16 лет и 80% для юных пассажиров до 7 лет). Кроме того, доступен выкуп соседнего кресла за половину стоимости для соблюдения социальной дистанции. Для зоны Lounge эти опции не предусмотрены.
Автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллинном по-прежнему доступно только для граждан России, Эстонии и других государств, которым законодательно разрешено пересечение границы. Поездки с туристическими целями все еще запрещены.
В салонах автобусов Lux Express обеспечены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: бесконтактная регистрация на рейс, маски на входе, дезинфицирующие средства в передней и средней частях салона, проведение после каждого рейса уборки и дезинфекции контактных поверхностей, включая туалетную комнату. В автобусах Lounge для соблюдения дистанции между водителями и пассажирами билеты на первые два места пока не продаются. Пассажирам автобусов стоит помнить, что в Эстонии со 2 августа вновь необходимо носить маски в общественном транспорте (исключение касается только детей возрастом до 12 лет).