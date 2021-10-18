Новая выставка в Художественном музее KUMU приглашает познакомиться с культурой и художниками Южной Эстонии

Выставка и приуроченная к ней книга являются своеобразным исследованием того, насколько значительную роль в творчестве художников из Южной Эстонии играл дух места (genius loci), почему именно здесь рождались наиболее радикальные для Эстонии начала ХХ века новаторские идеи, как художники видели природу региона, его культуру и жителя, и как Южная Эстония стала флагманом культуры отдыха и патриотической идеологии 1930-х годов. В фокусе экспозиции — период с конца XIX века до окончания Второй мировой войны. Помимо национального и политического самоопределения в целом, именно тогда формировалась локальная идентичность, в том числе и в Южной Эстонии.

Карл Пярсимяги. Автопортрет с жемчугом. Ок. 1935. Художественный музей Эстонии

Выставка “Вселенная подворья. Художники Южной Эстонии” проходит именно сейчас, в период повышенного интереса к культуре и наследию Южной Эстонии. В изучении культуры Южной Эстонии, все более масштабном в последние несколько десятилетий, прослеживаются три крупных направления: язык, устное народное творчество и литература. Помимо этого, в последние десятилетия наблюдается в некотором роде “пробуждение” Южной Эстонии и стремительное формирование региональной идентичности, основанной на таких культурных явлениях, как диалект, обычаи и близость к природе в жизненном укладе.

Куратор выставки, искусствовед Лийс Пяхлапуу, отмечает, что, к сожалению, до настоящего момента художники из Южной Эстонии и их творчество не рассматривались в контексте малой родины. “Существует множество литературоведческих и этнографических исследований, но уникальные южноэстонские характеристики творчества художников, родившихся в этом регионе и сохранивших с ним тесные связи, до настоящего момента не анализировались. Однако многие модернистские ключевые фигуры, стоящие у истоков эстонского искусства и своим творчеством повлиявшие на наше восприятие и образ Южной Эстонии, родом именно оттуда”, — рассказывает она.