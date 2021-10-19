В Эстонском музее дизайна открывается выставка о моде нулевых

“Дикая, иногда инфантильная, часто черпавшая вдохновение из тогдашних андеграундных вечеринок мода из-за своей неблаговоспитанности и жизнеутверждающего начала резко контрастирует с нынешним, часто ориентированным на продажи и серийное производство модным дизайном Эстонии, — говорит куратор Анне Ветик, отобравшая для выставки творчество 19 отечественных дизайнеров и брендов, которые лучше всего характеризуют этот период. — Безусловно, в тот период дизайнеры впитывали тенденции западной моды, однако те преображались, проходя через очень специфическую призму, — сегодня в эстонской моде такое встретишь редко. Дизайнеры выражали себя через одежду как художники, а не производили наряды на продажу”.

В нулевые годы эстонские дизайнеры моды исходили не из изучения фокус-групп и глобальных тенденций, а из личного мировоззрения и потребности в творческом самовыражении. Важной площадкой, которая вдохновляла дизайнеров на свершения и предлагала возможность выйти на сцену и получить заманчивые призы, был организованный лидерами клубной культуры Хелен Махмастол и Куно Техва конкурс моды SuperNoova, ставший движущей силой моды Эстонии в 1998–2008 годах. В жюри всегда находилось место иностранным гостям, а солидные денежные награды позволяли победителям сосредоточиться на творчестве. В нулевые под руководством Яаники Терасмаа мощный ренессанс пережило ERKI Moeshow, что дало возможность изучающим моду и текстиль студентам сделать первые шаги на публичной площадке, получить признание, найти тех, кто будет покупать и носить их наряды. Проект Эстонской художественной академии HULA позволял дизайнерам пробовать силы в серийном производстве одежды и создании брендов, причем без существенных ограничений.