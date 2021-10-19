В Эстонском музее дизайна открывается выставка о моде нулевых(1)
“Дикая, иногда инфантильная, часто черпавшая вдохновение из тогдашних андеграундных вечеринок мода из-за своей неблаговоспитанности и жизнеутверждающего начала резко контрастирует с нынешним, часто ориентированным на продажи и серийное производство модным дизайном Эстонии, — говорит куратор Анне Ветик, отобравшая для выставки творчество 19 отечественных дизайнеров и брендов, которые лучше всего характеризуют этот период. — Безусловно, в тот период дизайнеры впитывали тенденции западной моды, однако те преображались, проходя через очень специфическую призму, — сегодня в эстонской моде такое встретишь редко. Дизайнеры выражали себя через одежду как художники, а не производили наряды на продажу”.
В нулевые годы эстонские дизайнеры моды исходили не из изучения фокус-групп и глобальных тенденций, а из личного мировоззрения и потребности в творческом самовыражении. Важной площадкой, которая вдохновляла дизайнеров на свершения и предлагала возможность выйти на сцену и получить заманчивые призы, был организованный лидерами клубной культуры Хелен Махмастол и Куно Техва конкурс моды SuperNoova, ставший движущей силой моды Эстонии в 1998–2008 годах. В жюри всегда находилось место иностранным гостям, а солидные денежные награды позволяли победителям сосредоточиться на творчестве. В нулевые под руководством Яаники Терасмаа мощный ренессанс пережило ERKI Moeshow, что дало возможность изучающим моду и текстиль студентам сделать первые шаги на публичной площадке, получить признание, найти тех, кто будет покупать и носить их наряды. Проект Эстонской художественной академии HULA позволял дизайнерам пробовать силы в серийном производстве одежды и создании брендов, причем без существенных ограничений.
Представленные на выставке экспонаты — лишь малая часть появившихся в те годы работ эстонских дизайнеров. Критериями отбора экспонатов были прежде всего авангардность, художественный уровень и новаторство, смелость играть по своим собственным, а не по общепринятым правилам, желание и умение дизайнера порвать с классическими представлениями о красоте и одежде, создать — или открыть для Эстонии — эстетику нового типа.
Куратор Анне Ветик считает, что появление подводящей итоги этого периода выставки важно для эстонской культуры: “Важно, потому что мода, к сожалению, часто не попадает в музеи, хотя именно эта область искусства представляет наше общество предельно точно. Вот почему следует документировать создание моды и собирать ее образцы — так же, как мы поступаем с другими артефактами дизайна и искусства”.
Выставку дополнят образовательная программа для школьников и программа для публики, состоящая из бесед и лекций, которые проведут участвующие в выставке дизайнеры.
Кураторский тур Анне Ветик состоится 28 октября, начало — в 17:30.
На выставке представлено творчество 19 дизайнеров: Лийзи Ээсмаа, Яанус Оргусаар, Альдо Ярвсоо, Ану Самарюйтель-Лонг, HULA, Танель Веэнре, Кирилл Сафонов, Василиса Данавир, Мару Метспалу (Maru), Иво Никколо, Каролин Куузик / Tallinn Dolls, Марие Кыльялг, Айвар „Antonio“ Лятт (Anjeand), Крис Лемсалу, Бритт Самосон, Трийну Пунгитс, Кятлин Кальювеэ, Эстер Каннельмяэ, Рауно Пелло.
Выставку поддерживают фонд “Капитал культуры Эстонии” и центр “Виру”.
Выставка открыта до 23 января 2022 года.