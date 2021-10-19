Из Варшавы запускают международные поезда к Северному морю и Альпам

Поезда будут ходить по маршрутам Варшава – Остенде и Варшава – Бреннеро. Первый включает остановки в городах Германии и Нидерландов – во Франкфурте, Берлине, Амстердаме, Роттердаме – и идет до Северного моря через Брюссель и Брюгге. Второй проходит через крупные альпийские города, сообщает портал 34travel.me .

Рейсы планируют выполнять с середины декабря до середины апреля. Кроме того, RegioJet планирует расширять свои услуги не только в Варшаве. В разработке сейчас также находится маршрут из Кракова в Хорватию. Поезда по маршруту планируют запустить с июня 2022 года по три раза в неделю. Ориентировочное время в дороге – 20 часов.