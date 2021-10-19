Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?

Габби предпочитала демонстрировать фотографии из красивых локаций, нежели раскрывать подробности личной жизни. И все же после объявления о радостном событии в ее аккаунте стало больше снимков с Брайаном — их определенно объединяла любовь не только друг к другу, но и к путешествиям.

Молодые люди начали встречаться в марте 2019-го и вскоре съехались — решили жить у родителей Лондри в Норт-Порте, штат Флорида, а уже через год Брайан сделал Габби предложение руки и сердца. Их союз был похож на сказку, а подлинность чувств ни у кого не вызывала сомнений.

История их любви началась еще в старших классах. Габби Петито выросла в многодетной семье в городе Блю-Пойнт штата Нью-Йорк и училась в школе Бэйпорт, где познакомилась с Брайаном Лондри, который был старше нее на год.

Влюбленные вели популярный блог, делились фотографиями и видео и стали кумирами для многих людей, но, как выяснилось позже, — главное всегда оставалось за кадром, и за ложь пришлось заплатить большую цену.

Такой путь выбрала и американская пара Габби Петито и Брайан Лондри, чьи имена в начале осени появились в заголовках всех мировых СМИ. Они решили бросить вызов заурядной жизни и отправиться в большое путешествие — проехать через всю страну на арендованном фургоне.

12 августа, после почти двухнедельного перерыва, Габби поделилась фотографией из национального парка Арчес в штате Юта. На снимке они с Брайаном целовались на фоне 16-метровой Изящной Арки — главной достопримечательности штата. Однако вскоре выяснилось, что за жизнеутверждающими кадрами скрывались серьезные проблемы в отношениях.

Июль и начало августа возлюбленные провели в штатах Колорадо и Юта, посетили несколько национальных парков, где занимались сэндбордингом на песчаных дюнах, ходили в небольшие походы по горам и каньонам и купались в ваннах с термальной водой. Габби активно вела блог и выкладывала фотографии в Instagram каждые два-четыре дня, а число ее поклонников стремительно росло.

Первой остановкой в большом приключении стали меловые пирамиды Монумент Рокс в Канзасе, откуда 5 июля Габби выложила несколько первых фотографий. “В мире нет места лучше крошечного дома, который мы построили вместе с Брайаном”, — подписала она публикацию, отметив аккаунт Лондри. Каждый их следующий пост выходил с классическим хештегом #vanlife.

Петито и Лондри начали романтическое путешествие из города Блю-Пойнт 2 июля 2021 года — планировалось, что пара отправится через всю страну в Портленд, штат Орегон, чтобы в октябре, на Хеллоуин, навестить там друга семьи.

В подтверждение серьезности намерений пара завела общий YouTube-канал Nomadic Statik, где планировала рассказывать об особенностях жизни на колесах. Также у американцев появился совместный TikTok-аккаунт, в котором они делились особенно яркими моментами своей истории.

Влюбленные решили не откладывать общую мечту в долгий ящик и начали работать над ее осуществлением вскоре после помолвки. Брайан с гордостью рассказывал в своем Instagram, что вместе с Габби они придумали совершенно оригинальный макет нового дома на колесах, хоть и вдохновлялись другими вэнлайферами на YouTube. В фургоне уместились кровать и крошечная кухня, нашлось место даже для книг и растений.

“Как же хочется вернуть те дни — путешествовать с тобой по миру и просить незнакомцев фотографировать нас! Никогда не привыкну принимать такие моменты как должное. Я люблю тебя!” — делилась девушка эмоциями с подписчиками.

Никто не знает наверняка, стала ли эта ссора поворотным моментом в их отношениях, но Петито и Лондри решили продолжить совместное путешествие. Они отправились в национальный парк Гранд-Титон, а потом собирались ехать в Йеллоустоун. Однако этим планам не суждено было сбыться — Брайан внезапно вернулся домой один и заперся в доме родителей, не предупредив ни полицию, ни семью Габби о ее загадочном исчезновении.

Чтобы помочь преодолеть кризис в отношениях, полицейские отправили Лондри ночевать в гостиницу, а Петито оставили в фургоне. Эксперты, которые позже анализировали видео, пришли к выводу, что из-за обострения эмоций и психического состояния пары, любая мелочь могла привести к конфликту.

Заметно волнующийся Лондри заявил офицеру, что и он тоже страдает от тревожности, при этом ни он, ни Габби не принимают никаких лекарств, чтобы контролировать нервные срывы. Тем не менее Брайан сообщил, что любит свою невесту и не хочет выдвигать никаких обвинений.

Правоохранительные органы отреагировали на звонок и остановили фургон на выезде из города. Разговор с молодыми людьми записывался на нательную камеру одного из офицеров — в полицейском отчете говорится, что Петито с трудом могла закончить предложение, тяжело дышала и все время вытирала слезы. Девушка объяснила свое поведение нервным срывом на почве повышенной тревожности и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). По словам Габби, ее провоцируют участившиеся ссоры — на этот раз причиной перепалки было то, что Брайан залез в фургон с грязными ногами и что-то переставил.

12 августа в полицейский участок города Моаб, округ Гранд, поступил звонок от свидетеля “семейной сцены” между Брайаном и Габби у местного продовольственного магазина. Очевидец, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что видел, как пара агрессивно разговаривала друг с другом. Во время ссоры девушка била спутника по рукам и лицу, в ответ молодой парень дал ей пощечину и толкнул.

Тем не менее Брайану официально не предъявили никаких обвинений, следовательно, молодого человека не имели права задерживать или обыскивать его дом. Адвокат Лондри объяснил, что Брайан не хочет давать показаний, поскольку они могут быть использованы против него.

Все внимание было приковано к Брайану, общественное давление усиливалось. Лондри получал тысячи гневных комментариев каждый день, все ждали от него ответа на один вопрос: “Где Габби?” В социальных сетях развернулась настоящая травля, молодого человека называли убийцей и призывали его признаться в том, что произошло.

Оказалось, что Брайан Лондри вернулся домой задолго до начала поисков Габби, но ее семье об этом не сообщил. Молодой человек публично отказался говорить о том, что произошло, хотя родные Габби умоляли его помочь в расследовании. Родители Брайана также отказались от любых заявлений и не позволили полиции Порт-Норта поговорить с сыном. 14 сентября семья Лондри впервые нарушила молчание: их адвокат Стивен Бертолини выступил с публичным заявлением для прессы.

Первые пару дней молчания родители списали на то, что в национальном парке могло не быть связи. На восьмой и девятый день беспокойство стало паническим, а спустя 11 дней, 11 сентября, мать Петито заявила об исчезновении дочери в полицию. В то же время во дворе дома семьи Лондри во Флориде таинственным образом появился припаркованный белый фургон Ford Transit 2012 — именно тот, на котором путешествовала молодая пара.

25 августа Габби позвонила семье в последний раз: она рассказала, что следующей остановкой в путешествии будет национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге. Позже, 27 и 30 августа, девушка послала матери СМС, однако Шмидт не верит, что их автором была ее дочь, поскольку они не были похожи на предыдущие сообщения.

Родители Петито заподозрили неладное, когда их дочь перестала выходить на связь. По словам матери, Николь Шмидт, Габби обещала ей, что будет связываться с ней как минимум три раза в неделю. Они часто созванивались по FaceTime и писали друг другу сообщения — девушка держала ее в курсе всех деталей поездки.

На пресс-конференции полиции Норт-Порта 15 сентября Брайан Лондри был назван “лицом, заинтересованным в исчезновении Петито”: такой статус означает, что гражданин может быть одновременно и подозреваемым, и свидетелем по делу. Выяснилось, что молодой человек вернулся в дом своих родителей еще 1 сентября. Узнав об этом, семья Петито публично осудила Брайана за нежелание помочь в поисках их дочери. “Ты запятнал любовь к Габби своим молчанием”, — сказал их адвокат.

В пятницу, 17 сентября полиция Норт-Порта, не перестававшая предпринимать попытки поговорить с Брайаном, неожиданно узнала от родителей Лондри, что их сын пропал. Оказалось, что за два дня до этого он сообщил родным, что собирается в поход в заповедник Карлтон, и с тех пор на связь не выходил.

Это породило новую волну слухов и домыслов. За скромным одноэтажным желтым домом Лондри стали пристально следить не только СМИ и полиция, но и местные жители. В сети появлялись фото и видео участка, пользователи в комментариях пытались выяснить, чем занимаются родители Брайана и что они могут скрывать.

На следующий день, 18 сентября, следователи начали искать Лондри с помощью дронов и поисковых собак. Область поисков быстро увеличилась с 200 до 25 тысяч акров — площади всего заповедника Карлтон, но следов Лондри так и не нашли. Молодой человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Расследование продолжается



О Габби заговорила вся страна. Поиски малейшей зацепки в этом странном деле стали для многих навязчивой идеей: люди объединялись в группы и сообщества, обсуждали разные версии и причины исчезновения Габби, по крупицам собирали информацию со всех доступных фото и видео, которые как-то относились к паре, искали цифровой след Брайана в недавних публикациях. Некоторые внимательно изучали ее активность в сети и пытались найти подсказки и тайные сигналы даже в ее плейлистах Spotify.