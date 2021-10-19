Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Жизнь в фургоне
В 1960-х в США гремела эпоха хиппи — вольные американцы отрицали капиталистические ценности и возвели в культ свою свободу. Они селились вдали от цивилизации, путешествовали в домах на колесах и проповедовали раскрепощенность. Время хиппи давно ушло, но тренд на свободолюбивую и беспечную жизнь остался в американской культуре навсегда. Многие по сей день бросают работу, семью и прочие обязательства ради дикарской жизни. С одной оговоркой: теперь они с радостью делятся этим в соцсетях, привлекая тысячи поклонников со всего мира.
Такой путь выбрала и американская пара Габби Петито и Брайан Лондри, чьи имена в начале осени появились в заголовках всех мировых СМИ. Они решили бросить вызов заурядной жизни и отправиться в большое путешествие — проехать через всю страну на арендованном фургоне.
Влюбленные вели популярный блог, делились фотографиями и видео и стали кумирами для многих людей, но, как выяснилось позже, — главное всегда оставалось за кадром, и за ложь пришлось заплатить большую цену.
“Страшно, если однажды выяснится, что все это было сном”
История их любви началась еще в старших классах. Габби Петито выросла в многодетной семье в городе Блю-Пойнт штата Нью-Йорк и училась в школе Бэйпорт, где познакомилась с Брайаном Лондри, который был старше нее на год.
Молодые люди начали встречаться в марте 2019-го и вскоре съехались — решили жить у родителей Лондри в Норт-Порте, штат Флорида, а уже через год Брайан сделал Габби предложение руки и сердца. Их союз был похож на сказку, а подлинность чувств ни у кого не вызывала сомнений.
Габби предпочитала демонстрировать фотографии из красивых локаций, нежели раскрывать подробности личной жизни. И все же после объявления о радостном событии в ее аккаунте стало больше снимков с Брайаном — их определенно объединяла любовь не только друг к другу, но и к путешествиям.
“Как же хочется вернуть те дни — путешествовать с тобой по миру и просить незнакомцев фотографировать нас! Никогда не привыкну принимать такие моменты как должное. Я люблю тебя!” — делилась девушка эмоциями с подписчиками.
С милым рай и в шалаше
Влюбленные решили не откладывать общую мечту в долгий ящик и начали работать над ее осуществлением вскоре после помолвки. Брайан с гордостью рассказывал в своем Instagram, что вместе с Габби они придумали совершенно оригинальный макет нового дома на колесах, хоть и вдохновлялись другими вэнлайферами на YouTube. В фургоне уместились кровать и крошечная кухня, нашлось место даже для книг и растений.
В подтверждение серьезности намерений пара завела общий YouTube-канал Nomadic Statik, где планировала рассказывать об особенностях жизни на колесах. Также у американцев появился совместный TikTok-аккаунт, в котором они делились особенно яркими моментами своей истории.
Петито и Лондри начали романтическое путешествие из города Блю-Пойнт 2 июля 2021 года — планировалось, что пара отправится через всю страну в Портленд, штат Орегон, чтобы в октябре, на Хеллоуин, навестить там друга семьи.
Первой остановкой в большом приключении стали меловые пирамиды Монумент Рокс в Канзасе, откуда 5 июля Габби выложила несколько первых фотографий. “В мире нет места лучше крошечного дома, который мы построили вместе с Брайаном”, — подписала она публикацию, отметив аккаунт Лондри. Каждый их следующий пост выходил с классическим хештегом #vanlife.
Июль и начало августа возлюбленные провели в штатах Колорадо и Юта, посетили несколько национальных парков, где занимались сэндбордингом на песчаных дюнах, ходили в небольшие походы по горам и каньонам и купались в ваннах с термальной водой. Габби активно вела блог и выкладывала фотографии в Instagram каждые два-четыре дня, а число ее поклонников стремительно росло.
12 августа, после почти двухнедельного перерыва, Габби поделилась фотографией из национального парка Арчес в штате Юта. На снимке они с Брайаном целовались на фоне 16-метровой Изящной Арки — главной достопримечательности штата. Однако вскоре выяснилось, что за жизнеутверждающими кадрами скрывались серьезные проблемы в отношениях.
Милые бранятся — только тешатся
12 августа в полицейский участок города Моаб, округ Гранд, поступил звонок от свидетеля “семейной сцены” между Брайаном и Габби у местного продовольственного магазина. Очевидец, который пожелал остаться анонимным, сообщил, что видел, как пара агрессивно разговаривала друг с другом. Во время ссоры девушка била спутника по рукам и лицу, в ответ молодой парень дал ей пощечину и толкнул.
Правоохранительные органы отреагировали на звонок и остановили фургон на выезде из города. Разговор с молодыми людьми записывался на нательную камеру одного из офицеров — в полицейском отчете говорится, что Петито с трудом могла закончить предложение, тяжело дышала и все время вытирала слезы. Девушка объяснила свое поведение нервным срывом на почве повышенной тревожности и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). По словам Габби, ее провоцируют участившиеся ссоры — на этот раз причиной перепалки было то, что Брайан залез в фургон с грязными ногами и что-то переставил.
Заметно волнующийся Лондри заявил офицеру, что и он тоже страдает от тревожности, при этом ни он, ни Габби не принимают никаких лекарств, чтобы контролировать нервные срывы. Тем не менее Брайан сообщил, что любит свою невесту и не хочет выдвигать никаких обвинений.
Чтобы помочь преодолеть кризис в отношениях, полицейские отправили Лондри ночевать в гостиницу, а Петито оставили в фургоне. Эксперты, которые позже анализировали видео, пришли к выводу, что из-за обострения эмоций и психического состояния пары, любая мелочь могла привести к конфликту.
Никто не знает наверняка, стала ли эта ссора поворотным моментом в их отношениях, но Петито и Лондри решили продолжить совместное путешествие. Они отправились в национальный парк Гранд-Титон, а потом собирались ехать в Йеллоустоун. Однако этим планам не суждено было сбыться — Брайан внезапно вернулся домой один и заперся в доме родителей, не предупредив ни полицию, ни семью Габби о ее загадочном исчезновении.
Тревожный звонок
Родители Петито заподозрили неладное, когда их дочь перестала выходить на связь. По словам матери, Николь Шмидт, Габби обещала ей, что будет связываться с ней как минимум три раза в неделю. Они часто созванивались по FaceTime и писали друг другу сообщения — девушка держала ее в курсе всех деталей поездки.
25 августа Габби позвонила семье в последний раз: она рассказала, что следующей остановкой в путешествии будет национальный парк Гранд-Титон в Вайоминге. Позже, 27 и 30 августа, девушка послала матери СМС, однако Шмидт не верит, что их автором была ее дочь, поскольку они не были похожи на предыдущие сообщения.
Первые пару дней молчания родители списали на то, что в национальном парке могло не быть связи. На восьмой и девятый день беспокойство стало паническим, а спустя 11 дней, 11 сентября, мать Петито заявила об исчезновении дочери в полицию. В то же время во дворе дома семьи Лондри во Флориде таинственным образом появился припаркованный белый фургон Ford Transit 2012 — именно тот, на котором путешествовала молодая пара.
Оказалось, что Брайан Лондри вернулся домой задолго до начала поисков Габби, но ее семье об этом не сообщил. Молодой человек публично отказался говорить о том, что произошло, хотя родные Габби умоляли его помочь в расследовании. Родители Брайана также отказались от любых заявлений и не позволили полиции Порт-Норта поговорить с сыном. 14 сентября семья Лондри впервые нарушила молчание: их адвокат Стивен Бертолини выступил с публичным заявлением для прессы.
Где Габби?
Все внимание было приковано к Брайану, общественное давление усиливалось. Лондри получал тысячи гневных комментариев каждый день, все ждали от него ответа на один вопрос: “Где Габби?” В социальных сетях развернулась настоящая травля, молодого человека называли убийцей и призывали его признаться в том, что произошло.
Тем не менее Брайану официально не предъявили никаких обвинений, следовательно, молодого человека не имели права задерживать или обыскивать его дом. Адвокат Лондри объяснил, что Брайан не хочет давать показаний, поскольку они могут быть использованы против него.
На пресс-конференции полиции Норт-Порта 15 сентября Брайан Лондри был назван “лицом, заинтересованным в исчезновении Петито”: такой статус означает, что гражданин может быть одновременно и подозреваемым, и свидетелем по делу. Выяснилось, что молодой человек вернулся в дом своих родителей еще 1 сентября. Узнав об этом, семья Петито публично осудила Брайана за нежелание помочь в поисках их дочери. “Ты запятнал любовь к Габби своим молчанием”, — сказал их адвокат.
В пятницу, 17 сентября полиция Норт-Порта, не перестававшая предпринимать попытки поговорить с Брайаном, неожиданно узнала от родителей Лондри, что их сын пропал. Оказалось, что за два дня до этого он сообщил родным, что собирается в поход в заповедник Карлтон, и с тех пор на связь не выходил.
Это породило новую волну слухов и домыслов. За скромным одноэтажным желтым домом Лондри стали пристально следить не только СМИ и полиция, но и местные жители. В сети появлялись фото и видео участка, пользователи в комментариях пытались выяснить, чем занимаются родители Брайана и что они могут скрывать.
На следующий день, 18 сентября, следователи начали искать Лондри с помощью дронов и поисковых собак. Область поисков быстро увеличилась с 200 до 25 тысяч акров — площади всего заповедника Карлтон, но следов Лондри так и не нашли. Молодой человек до сих пор числится пропавшим без вести.
Расследование продолжается
О Габби заговорила вся страна. Поиски малейшей зацепки в этом странном деле стали для многих навязчивой идеей: люди объединялись в группы и сообщества, обсуждали разные версии и причины исчезновения Габби, по крупицам собирали информацию со всех доступных фото и видео, которые как-то относились к паре, искали цифровой след Брайана в недавних публикациях. Некоторые внимательно изучали ее активность в сети и пытались найти подсказки и тайные сигналы даже в ее плейлистах Spotify.
Помимо десятков версий произошедшего, которые выдвигали пользователи сети, в полицию стали поступать звонки и сообщения от очевидцев, видевших пару во время их путешествия. Графический дизайнер Джессика Шульц сообщила СМИ, что с 22 по 29 августа она отдыхала с друзьями в кемпинге заповедника Бриджер-Титон. Девушка вспомнила, что им мешал проехать белый фургон. Подозрение вызвало и то, что Ford Transit был припаркован в неположенном месте и не выглядел так, “будто там кто-то живет”.
Влогеры Дженн и Кайл Бетьюн, путешествующие с детьми и собаками на своем автобусе по США, также принимали активное участие в расследовании. Узнав подробности произошедшего, они начали пересматривать отснятый в национальным парке материал для будущих влогов. На одной из записей, сделанной 27 августа в заповеднике Бриджер-Титон, они обнаружили случайно попавший в кадр белый Ford Transit, который выглядел точь-в-точь как фургон Лондри. Дженн и Кайлу запомнилось, что у машины были номера штата Флориды, и они тоже заявили, что транспортное средство выглядело странно.
Блогер Миранда Бейкер рассказала на видео в TikTok, что 29 августа она и ее молодой человек подобрали Лондри, который путешествовал автостопом в Колтер-Бэй, в районе национального парка Гранд-Титон. По словам девушки, Брайан сказал им, что разбил лагерь за территорией заповедника и несколько дней ходил по парку один. Он предложил им за поездку 200 долларов, однако вышел из машины спустя полчаса, поскольку выяснилось, что Миранда и ее спутник направлялись в другое место.
Трагичный исход
Надежда на счастливый конец запутанной истории рухнула 19 сентября. В национальном лесу Бриджер-Титон, который находится у восточной границы парка Гранд-Титон, было обнаружено тело девушки, соответствующее описанию пропавшей без вести Габби Петито. 21 сентября результаты вскрытия подтвердили догадку следствия: это действительно была Габби, ее смерть признали насильственной.
12 октября коронер округа Титон, штат Вайоминг, сообщил, что 22-летнюю Габби задушили. Подробности экспертизы не раскрываются, однако стало известно, что до обнаружения тело девушки пролежало три-четыре недели. Согласно показаниям очевидцев, последний раз ее видели живой 24 августа.
Брайан Лондри, который, по словам семьи, ушел в заповедник Карлтон с небольшим рюкзаком, уже более 30 дней числится пропавшим без вести. Полиция отметила, что в деле возникают странные детали: например, родители молодого человека нашли и забрали машину сына из национального парка, однако заявили о его исчезновении только спустя пару дней. Эксперты по выживанию скептически относятся к шансам найти Брайана живым — по их словам, продержаться такое количество дней с минимальным количеством снаряжения нереально.
Полиция все еще не может восстановить полную картину трагедии. Добраться до истины мешает тот факт, что главный очевидец событий — Брайан Лондри — сначала не раскрывал деталей случившегося, а затем пропал без вести.
Последний пост Габби в Instagram был сделан 25 августа, и вот уже в течение полутора месяцев под ним ежедневно появляются сотни сочувственных комментариев. Поклонники девушки требуют найти и наказать убийцу, выдвигают собственные теории произошедшего, а также выражают соболезнования ее семье.
На похороны Габби, состоявшиеся 26 сентября в Нью-Йорке, собрались сотни американцев, которые не знали ее лично, но которых тронула ее история. Перед тем как проститься с дочерью, ее отец произнес трогательную речь и дал мудрое напутствие присутствующим: “Если вы думаете о каком-то путешествии, в которое вы хотите отправиться — отправляйтесь сейчас. Сделайте это сегодня, пока есть время. Если вы в отношениях, которые не дают вам ничего хорошего, разорвите их немедленно. Берегите себя в первую очередь”.