ВИДЕО | Страшно красиво: “лавовое цунами” на острове Пальма

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться около месяца назад. С острова Пальма эвакуировали более 6000 человек, были уничтожены несколько сотен домов. Местные власти особо опасались попадания лавы в соленую морскую воду (могла произойти химическая реакция с выделением хлора, который мог бы навредить здоровью местных жителей). Был на острове и свой “герой” — “чудо-дом”, который лава сначала обошла стороной, но уже через несколько дней уничтожила и его.