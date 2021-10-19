19.10.2021, 10:25
ВИДЕО | Страшно красиво: “лавовое цунами” на острове Пальма
Photo by Tanya Grypachevskaya on Unsplash
Магма из вулкана Кумбре-Вьеха затопила более 7 км. Ее температура достигала 1075 °C. Свои дома пришлось покинуть 300 местным жителям, пострадавших нет.
На острове Пальма (Канарские острова) сняли на видео “лавовое цунами”, пишет "Моя Планета".
За последние 24 часа на острове зафиксировали около 100 подземных толчков, самый сильный из них был магнитудой 4,5.
Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться около месяца назад. С острова Пальма эвакуировали более 6000 человек, были уничтожены несколько сотен домов. Местные власти особо опасались попадания лавы в соленую морскую воду (могла произойти химическая реакция с выделением хлора, который мог бы навредить здоровью местных жителей). Был на острове и свой “герой” — “чудо-дом”, который лава сначала обошла стороной, но уже через несколько дней уничтожила и его.