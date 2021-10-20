ФОТО | Дайвер из Израиля обнаружил на дне моря 900-летний меч крестоносца

На дне у побережья Ха-Кармель к югу от Хайфы дайвер обнаружил меч возрастом около 900 лет. Рядом с оружием находились и другие артефакты: каменные и металлические якоря, а также фрагменты керамики, сообщает Управление древностей Израиля.

Железный меч с 30-сантиметровой рукоятью был весь покрыт ракушками, но сохранился на удивление хорошо. “Красивая и редкая” находка принадлежала крестоносцу, сообщили специалисты из IAA.

По словам местных археологов, эта часть побережье использовалось как место стоянки кораблей еще 4 тысячи лет назад. Находка показала, что оно не утратило своего значения и в эпоху крестовых походов.