21.10.2021, 07:00
За последнюю неделю в Эстонии выявили 124 завезенных случая коронавируса. Больше всего — из Турции и России
Delfi/rometkre
На прошлой неделе в Эстонии выявили 124 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 2% от общего количества заражений за последние 7 дней.
По данным Департамента здоровья, 33 пассажира с коронавирусом прибыли из Турции, 22 — из Финляндии, 20 — из России, пишет rusERR.
Всего “завезенные” случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 25 стран.
Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло 18 969 человек, заполнивших на границе специальную анкету. Из них примерно 2800 приехали из России, около 2500 — из Латвии, свыше 2300 — из Турции.
За неделю число пересечений границы немного выросло, а количество завезенных случаев коронавируса несколько снизилось.