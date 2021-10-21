За последнюю неделю в Эстонии выявили 124 завезенных случая коронавируса. Больше всего — из Турции и России

По данным Департамента здоровья, 33 пассажира с коронавирусом прибыли из Турции, 22 — из Финляндии, 20 — из России, пишет rusERR.

Всего “завезенные” случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 25 стран.

Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло 18 969 человек, заполнивших на границе специальную анкету. Из них примерно 2800 приехали из России, около 2500 — из Латвии, свыше 2300 — из Турции.

За неделю число пересечений границы немного выросло, а количество завезенных случаев коронавируса несколько снизилось.