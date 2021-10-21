Директор Jurmala Spa о комендантском часе: просто плакать хочется

По словам Калбуса, за три волны пандемии комплекс был в общей сложности закрыт на протяжении восьми месяцев: два месяца в первую волну и полгода — во вторую, и в этом смысле в начинающихся в четверг новых ограничениях нет ничего нового.

“Гостиница была почти полностью забронирована. С учетом ситуации, дела у нас шли хорошо. Это новое решение было как гром среди ясного неба. Я лично не верил, что они введут комендантский час. Это уму непостижимо! Я не понимаю, почему нельзя выходить на свежий воздух после восьми часов вечера, как это защитит от ковида?”, — сказал он, добавив, что, по его мнению, первоначально установленные до 15 ноября ограничения после этого не отменят, а продлят.