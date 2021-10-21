ВИДЕО | Брошенных на острове Пальма собак вывезут дронами

В понедельник, 18 октября, оператору беспилотника разрешили вывезти трех брошенных на острове Пальма собак. Животные отрезаны от мира, и к месту, где они находятся, не пробраться, пишет “Моя Планета”.

Отправить в тот район другую технику невозможно. Так, например, вертолетам запретили там летать из-за горячего газа, исходящего от лавы и вулканического пепла.

Сейчас при помощи дронов собакам доставляют еду. Беспилотник сбрасывает пакет с кормом туда, где находятся питомцы. Автор этой идеи решил поймать собак в сети и дронами доставить в безопасное место.

На спасение собак отправят 50-килограммовый дрон, оснащенный широкой сеткой, чтобы попытаться поймать животных по одному и доставить их в безопасное место.

“Это первый раз, когда животное спасают с помощью беспилотника, и впервые его нужно еще и поймать. Если это последний шанс на спасение, то мы готовы им помочь”, — заявил Перейра Рейтер, глава компании, которая предоставит дрон.

Сейчас компания проводит испытательные полеты. У оператора, который будет заниматься этим проектом, будет всего четыре минуты, чтобы заманить собаку в сети, и столько же времени, чтобы доставить ее в безопасное место. Успех операции будет зависеть от скорости действий и реакции питомцев на дрон.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться около месяца назад. С острова Пальма эвакуировали более 6000 человек, были уничтожены несколько сотен домов. Местные власти особо опасались попадания лавы в соленую морскую воду (могла произойти химическая реакция с выделением хлора, который мог бы навредить здоровью местных жителей). Был на острове и свой “герой” — “чудо-дом”, который лава сначала обошла стороной, но уже через несколько дней уничтожила и его.