Уникальная находка: в Пылвамаа нашли "крысиного короля". Животных пришлось усыпить и передать на изучение ученым

“Животных гуманно усыпили. Это был неизбежный шаг для того, чтобы прекратить их мучения. Развязать узел было невозможно. В этом я убедился, очищая “гнездо” от мусора”, — пояснил куратор Музея природы Тартуского университета Андрей Милютин. Он добавил, что крысиный король будет храниться в Музее естественной истории Тартуского университета в специальном спиртовом растворе, пишет Lemmikloom.

“Когда в руки попадает такая редкость, ее необходимо тщательно изучить, а затем опубликовать результаты исследования. На нескольких языках. В случае этого необычного явления наиболее интересно объяснить причины его возникновения. Каждая новая находка помогает разгадать тайну крысиного короля”, — сказал ученый.

Милютин отметил, что живых крысиных королей в мире находили и раньше, но их, как правило, сразу убивали. На этот раз крысиный король был доставлен в исследовательский центр живым, что позволило понаблюдать за ним и даже заснять на видео.

“Примерно за 400 лет с момента первой достоверной регистрации “крысиного короля” подобных достоверных случаев известно около 60. В этом столетии, насколько я знаю, этот случай второй. Первый крысиный король текущего столетия тоже был найден в Эстонии — в 2005 году его обнаружил эстонский фермер из Вырумаа. Тогда живое “гнездо” было предоставлено ученым впервые”, — рассказал Андрей Милютин.

По его словам, существует несколько гипотез о возникновении этого загадочного явления. “Скорее всего, все объясняется тем, что крысы — социальные животные, в гнездах спят вместе. Если на хвост попадает какое-либо липкое вещество (например, хвост окровавлен), тогда хвосты могут слипаться. Просыпаясь и двигаясь в разные стороны, крысы еще сильнее запутывают хвосты в узел. Любые попытки вырваться из этого “гнезда” еще больше усугубляют ситуацию”.

Андрей Милютин подчеркнул, что крысиные короли всегда обречены на смерть, потому что не могут нормально двигаться, питаться и становятся чрезвычайно уязвимы. “Я склонен думать, что никому не удастся выбраться из норы”, — сказал куратор Музея природы Тартуского университета.