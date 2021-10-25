Сбросить вес без голодовок? Возможно! Добро пожаловать в Medical Spa Narva-Jõesuu

Далеко не все люди могут физически переносить даже краткосрочный голод. Безусловно, есть те, кто чувствуют себя прекрасно, однако для большинства это огромная нагрузка — как на психику, так и на огранизм.

В тот момент наша команда приняла решение, что мы разработаем пакет для похудения, в котором не будет места голоданию и чистке кишечника водой. Гидроколонотерапия много лет назад была очень популярной, но у нее много побочных эффектов. К счастью, существует другой, менее травматичный путь ”в новую жизнь”.

Если человек ведет подвижный образ жизни, не загружает себя консервированной и рафинированной пищей, употребляет достаточное количество клетчатки, соблюдает режим сна и пьет воду, подвергать свой организм большому стрессу необходимости нет.

Истина проста, но почему не всегда работает?

Факт, о котором стоит задуматься: если человек не проработал свои отношения с едой, не проанализировал почему у него возник лишний вес и не выстроил со специалистом план ”движения в новую, светлую, более легкую жизнь”, то ему не поможет даже бариатрическая операция (хирургическая процедура с целью уменьшения веса).

Человек должен подходить к вопросу своего здоровья осознанно. Цифра на весах — это всего лишь один из способов коммуникации тела и разума. И если мы видим, что что-то пошло не так и вес растет, то жесткие диеты и голодание — уж точно не тот путь, который нужно выбирать. Важно понять, что именно привело вас к этой ситуации и решить эту проблему.

Что мы делаем по-другому?

Цель наших программ — помочь вашему телу вернуть форму самостоятельно, —без изнурительных чисток, утомительного голодания и излишних нагрузок.

Команда нашего центра ДЕТОКСА и похудения c 2013 года принимает клиентов по программе ”Стройная фигура” и перезагружает на оздоровительных пакетах по детоксикации организма.