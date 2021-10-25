Сбросить вес без голодовок? Возможно! Добро пожаловать в Medical Spa Narva-Jõesuu
Далеко не все люди могут физически переносить даже краткосрочный голод. Безусловно, есть те, кто чувствуют себя прекрасно, однако для большинства это огромная нагрузка — как на психику, так и на огранизм.
В тот момент наша команда приняла решение, что мы разработаем пакет для похудения, в котором не будет места голоданию и чистке кишечника водой. Гидроколонотерапия много лет назад была очень популярной, но у нее много побочных эффектов. К счастью, существует другой, менее травматичный путь ”в новую жизнь”.
Если человек ведет подвижный образ жизни, не загружает себя консервированной и рафинированной пищей, употребляет достаточное количество клетчатки, соблюдает режим сна и пьет воду, подвергать свой организм большому стрессу необходимости нет.
Истина проста, но почему не всегда работает?
Факт, о котором стоит задуматься: если человек не проработал свои отношения с едой, не проанализировал почему у него возник лишний вес и не выстроил со специалистом план ”движения в новую, светлую, более легкую жизнь”, то ему не поможет даже бариатрическая операция (хирургическая процедура с целью уменьшения веса).
Человек должен подходить к вопросу своего здоровья осознанно. Цифра на весах — это всего лишь один из способов коммуникации тела и разума. И если мы видим, что что-то пошло не так и вес растет, то жесткие диеты и голодание — уж точно не тот путь, который нужно выбирать. Важно понять, что именно привело вас к этой ситуации и решить эту проблему.
Что мы делаем по-другому?
Цель наших программ — помочь вашему телу вернуть форму самостоятельно, —без изнурительных чисток, утомительного голодания и излишних нагрузок.
Команда нашего центра ДЕТОКСА и похудения c 2013 года принимает клиентов по программе ”Стройная фигура” и перезагружает на оздоровительных пакетах по детоксикации организма.
Мы предлагаем нашим клиентам процедуры на инновационных аппаратах, аналогов которым в Эстонии нет, а также проверенные десятилетиями планы лечения (опыт санаторно-курортного лечения с 1961 года, лицензия ДЕПАРТАМЕНТА ЗДОРОВЬЯ на оказание услуг), которые позволяют не только сбросить лишний вес, но и улучшить общее состояние здоровья.
Для быстрого и стойкого результата мы используем самые передовые достижения в мире аппаратной косметологии:
Endoreverse VR3 — Итальянская новинка создана для устранения дряблости кожи и целлюлита. Его используют для коррекции и подтяжки фигуры, для лифтинга лица и визуального омоложения (эффект виден после первой процедуры).
Sculptor One S — одно из самых современных и мощных устройств. В зависимости от выбранной программы результатом является укрепление мышц и уменьшение жировой ткани (живот, бедра, руки) и, в некоторых случаях, интенсивный рост мышц (ягодицы).
CryoVac (криолиполиз) — безоперационная липосакция. Неинвазивная методика коррекции фигуры, позволяющая избавиться от жировых отложений под воздействием холода. Локальное охлаждение жировых отложений позволит без нагрузки на организм быстро достигнуть уменьшения объемов.
NB! Все фотографии ”до и после” представлены на сайте ravispa.ee
Философия питания центра ДЕТОКС и похудения
Никаких голодовок!
Меню составлено таким образом, что вы будете двигаться к своей цели без нервных срывов и желания опустошить близлежащие магазины.
Пища здорового человека
В дополнение к различным смузи и пюре — легкая и полезная еда, богатая витаминами, микро- и макроэлементами. В меню полностью исключены белая мука, соль, рафинированный сахар, газированные напитки, жирная пища, полуфабрикаты и т.д.
Клетчатка спешит на помощь
Клетчатка помогает снизить вес и улучшить здоровье. Пищевые волокна — очень важный элемент нашей ежедневной диеты. Волокна клетчатки перерабатываются полезной микрофлорой кишечника и поддерживают стабильную работу пищеварительной системы.
Пишите нам на контактный мейл или звоните по телефону, и мы поможем подобрать программу, которая подходит именно для вас.
Мы дарим красоту и восстанавливаем здоровье!
Тел: +372 53 44 7779
мейл: info@narvajoesuu.ee
www.ravispa.ee