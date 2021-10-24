24.10.2021, 11:30
На картах Google нашли "черную дыру" посреди океана(1)
Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash
Небольшой остров посреди океана, который обнаружили в Google Maps, сбил с толку пользователей сети. Остров выглядит абсолютно темным и напоминает большую "черную дыру".
Пользователей сайта Reddit заинтересовало необычное изображение на картах Google. Посреди океана люди увидели огромную черную фигуру. Некоторые назвали ее черной дырой, другие — вулканом и порталом в другой мир, пишет "Моя Планета".
“Бог уронил медиатор”, — написал один из пользователей.
“Я сначала подумал, что это зацензурированная территория. Не может быть естественное образование таким темным”, — отметил другой.
На самом же это необитаемый остров Восток в центральной части Тихого океана. Черный цвет на фото ему придают деревья.