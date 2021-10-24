На картах Google нашли "черную дыру" посреди океана

Пользователей сайта Reddit заинтересовало необычное изображение на картах Google. Посреди океана люди увидели огромную черную фигуру. Некоторые назвали ее черной дырой, другие — вулканом и порталом в другой мир, пишет "Моя Планета".

Usuarios descubren un “agujero negro” en una isla mediante Google Maps https://t.co/aSKKWZEbPc pic.twitter.com/iUA3q2PNJ3 — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) October 19, 2021

“Бог уронил медиатор”, — написал один из пользователей.

“Я сначала подумал, что это зацензурированная территория. Не может быть естественное образование таким темным”, — отметил другой.

На самом же это необитаемый остров Восток в центральной части Тихого океана. Черный цвет на фото ему придают деревья.