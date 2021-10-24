ВИДЕО | На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,5

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на береговой линии, в 22,7 км к югу от города Илань, а очаг залегал на глубине 66,8 км.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит — так называемых филиппинской и евразийской. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии. Землетрясения случаются довольно часто. Так, в 1999 году в результате землетрясения магнитудой 7,3 балла погибло более 2 000 человек, более 10 000 получили ранения.