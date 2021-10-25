С 25 октября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 3 европейских стран

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 25 по 31 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Мальта (уровень заболеваемости — 47,61 ↓), Испания (49,60 ↓) и Италия (60,13 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Польша (77,92 ↑), Швеция (79,44 ↓), Португалия (85,37 ↑), Сан-Марино (89,98 ↓), Франция (92,09 ↓), Швейцария (106,20 ↓), Норвегия (108,39 ↓), Монако (117,22 ↑), Венгрия (117,85 ↑), Лихтенштейн (126,46 ↑), Андорра (131,27 ↓), Финляндия (140,86 ↑), Чехия (145,74 ↑), Германия (147,24 ↑), Дания (154,43 ↑) и Исландия (180,15 ↑).