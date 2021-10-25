С 25 октября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 3 европейских стран
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 25 по 31 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Мальта (уровень заболеваемости — 47,61 ↓), Испания (49,60 ↓) и Италия (60,13 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Польша (77,92 ↑), Швеция (79,44 ↓), Португалия (85,37 ↑), Сан-Марино (89,98 ↓), Франция (92,09 ↓), Швейцария (106,20 ↓), Норвегия (108,39 ↓), Монако (117,22 ↑), Венгрия (117,85 ↑), Лихтенштейн (126,46 ↑), Андорра (131,27 ↓), Финляндия (140,86 ↑), Чехия (145,74 ↑), Германия (147,24 ↑), Дания (154,43 ↑) и Исландия (180,15 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Кипр (209,91 ↑), Люксембург (222,65 ↑), Нидерланды (228,14 ↑), Греция (303,94 ↑), Австрия (308,52 ↑), Бельгия (325,76 ↑), Ирландия (432,84 ↑), Хорватия (475,95 ↑), Словакия (484,40 ↑), Болгария (498,10 ↑), Словения (624,85 ↑), Великобритания (805,89 ↑), Румыния (999,97 ↑), Литва (1 163,35 ↑) и Латвия (1 256,77 ↑).
* Кумулятивная заболеваемость в Эстонии — 1086.55 (по состоянию на пятницу, 22.10, когда Европейский центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний опубликовал новые рекомендации на предстоящую неделю).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта, Южной Кореи, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня, Уругвая и Новой Зеландии.
!!! На данный момент в Эстонии фиксируется один из самых высоких в Европе уровней заболеваемости COVID-19, из-за чего она входит в так называемую красную зону, к приезжающим из которой применяются дополнительные строгие ограничения. Настоятельно рекомендуем вам во время планирования путешествия, а также непосредственно перед поездкой ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Сделать это можно на официальной странице МИДа государства, в которое вы направляетесь, или на эстонском сайте Reisitargalt.ee.