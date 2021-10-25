25.10.2021, 08:01
Назван лучший туристический город в Европе. И это ...(15)
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World travel awards опубликовал победителей этого года. И лучшим туристическим городом Европы в 2021-м назвали Москву.
Российская столица боролась за звание с Амстердамом, Барселоной, Берлином, Женевой, Лиссабоном, Лондоном, Лионом, Римом, Санкт-Петербургом, Венецией и Веной. И в этом году наконец его получила, сообщает портал 34travel.me.
World travel awards каждый год называет лучшие направления, страны, города, авиакомпании, отели. Посмотреть все результаты можно ЗДЕСЬ.