Назван лучший туристический город в Европе. И это ...

Российская столица боролась за звание с Амстердамом, Барселоной, Берлином, Женевой, Лиссабоном, Лондоном, Лионом, Римом, Санкт-Петербургом, Венецией и Веной. И в этом году наконец его получила, сообщает портал 34travel.me.