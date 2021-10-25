В Италии эвакуировали автомобиль, простоявший на одном месте 47 лет

В городе Конельяно на севере Италии с одной из улиц эвакуировали автомобиль, который простоял там 47 лет. Машина стала своеобразной достопримечательностью, пишет "Моя Планета".

Автомобиль Lancia Fulvia принадлежит 94-летнему Анджело Фреголенту. Мужчина купил ее в 1970 году. У Анджело был свой газетный киоск в том же доме, где он жил. Иногда он использовал машину для развоза газет, затем стал использовать ее только для хранения прессы, больше на автомобиле никуда не выезжали.

Все время с 1974 года машина была припаркована на одном и том же месте. Авто стоит четко по разметке, правил не нарушает, а Анджело все 47 лет исправно платил за нее налоги и страховку. Парковка в том месте была бесплатной. Отмечается, что формальных причин для вызова автоэвакуатора не было.

Не понравилась машина местным жителям. Они обращались к властям и в полицию, жаловались на Анджело, искали повод, за что машину могут убрать с улицы, и нашли. Машина Анджело припаркована с частичным заездом на тротуар. В 1974 году правилами такое разрешалось, а сейчас — уже нет.

Машину увез автоэвакуатор, однако с ней все будет хорошо. Автомобилем заинтересовались реставраторы. Они приведут ее в порядок и отправят авто на выставку ретро-автомобилей. После выставки ее хотят установить в ближайшем к дому Анджело парке, чтобы он мог наблюдать за ней.