Последняя ночная стража Европы: средневековый обычай жив, несмотря на пандемию

Если не считать сильно опустевших улиц внизу, вид с балкона “дежурки” Ренато Хайслера такой же, как до пандемии. Вдали, за Женевским озером, четко проступают очертания горных пиков.

Почти каждый вечер ровно в 21:45 Хайслер начинает путь к крошечной комнатке на колокольне Лозаннского собора. Ему надо преодолеть 153 ступени.

Поздней весной и летом рабочее место ночного дозорного еще озаряют розовые отблески заката, но обычно к его приходу уже темно.

Вдоль стен стоят дубовые скамьи. Через огромные арочные окна открывается вид на Лозанну: высокие шпили, напоминающие колпаки ведьм, остроконечные крыши, богатые особняки и мерцающие огни набережной.

Уже 33 года с 10 вечера до двух ночи Хайслер смотрит на все это, подумывая про себя: так, а это кто там идет? Куда и зачем?

Люди внизу не знают, что он находится высоко над ними — как белка в дупле.

“Мне не скучно, — говорит он по-французски и делает паузу, любуясь видом. — Для меня большое удовольствие сидеть здесь по ночам, глядя на лунный свет на воде и огоньки домов. Иногда вдали бывает видна Франция. Мне это никогда не надоедает”.

Швейцарцу Ренато Хайслеру 61 год, и он — один из последних в мире ночных дозорных, словно сошедший со страниц “Властелина колец” или “Песни льда и огня”.

Одетый в темную куртку и широкополую черную фетровую шляпу, с масляной лампой в руке, он — представитель вымирающей породы, персонаж из другой эпохи.

Похоже, ритуал ночных дозоров в Европе почти не изменился с тех пор, как впервые возник в IX веке, когда горожанам повсюду угрожали грабители, пожары и вражеские лазутчики.

Тогда власти от Лондона до Праги и Зальцбурга поняли, что необходимо усилить контроль за порядком и безопасностью в ночное время. Наряду с пешими патрулями на неосвещенных улицах появились глазастые “совы”: хранители времени и борцы с преступниками, в случае тревоги будившие сограждан.