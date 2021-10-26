ВИДЕО | В Дубае заработало самое большое в мире колесо обозрения

Из кабины посетителям открывается 360-градусный обзор на Дубай. Всего на колесе 48 кабин, в каждой из которых могут поместиться до 40 человек. Один полный оборот колеса занимает 38 минут. Отмечается, что кабины устойчивы и не качаются во время поездки.