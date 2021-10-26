26.10.2021, 07:00
ВИДЕО | В Дубае заработало самое большое в мире колесо обозрения
Scanpix, AFP
В первый день работы его посетил наследный принц ОАЭ.
Из кабины посетителям открывается 360-градусный обзор на Дубай. Всего на колесе 48 кабин, в каждой из которых могут поместиться до 40 человек. Один полный оборот колеса занимает 38 минут. Отмечается, что кабины устойчивы и не качаются во время поездки.
Высота сооружения — 250 м. Для сравнения, колесо обозрения в Лондоне — 135 м. Самым высоким колесом обозрения до открытия достопримечательности в Дубае был аттракцион в Лас-Вегасе (167,5 м).
Над созданием Ain Dubai трудились специалисты из десяти стран, в том числе ОАЭ, Южной Кореи и Германии.