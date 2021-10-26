Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 24 октября, приняли участие менее 20 процентов населения самого отдаленного острова — 972 человека. Тем не менее, 649 жителей заявило, что не хочет возвращения туристов в январе 2022 года. Вариант прекратить изоляцию поддержало 320 чилийцев, сообщает Lenta.ru.

При этом итоги голосования не носят обязывающего характера. Окончательное решение будет принято органами здравоохранения региона Вальпараисо, которому подчиняются власти острова, или Министерством здравоохранения Чили.

Отмечается, что с марта 2020 года остров не посетил ни один турист. За все время пандемии на Пасхи зарегистрировано всего лишь восемь случаев заражения COVID-19 и ни одного смертельного исхода.