Тысяча чертей в одном месте: пять идей нескучного уик-энда на Хэллоуин в Литве

Хотя Хэллоуин в Литве начали отмечать всего несколько десятилетий назад, здесь, безусловно, есть что посмотреть и чем заняться любителям страшных историй. Чтобы извлечь максимум пользы из поездки, лучше планировать более длительный визит. Как нельзя кстати, в рамках инициативы “Lithuania. Take Your Time”, вы можете бесплатно остаться в отеле на одну ночь, если уже прожили в нем более двух ночей.

А мы предлагаем пять вариантов развлечений в стиле Хэллоуина в Литве, от тематических музеев, до жуткой экскурсии по столетней тюрьме, которые если не напугают вас, то уж точно бы добавят немного острых ощущений.

Тысяча чертей в одном месте

Вельзевул, Мефистофель и Люцифер — вот лишь некоторые из сотен имен, под которыми известно это мифологическое существо. В 1966 году литовский художник Антанас Жмуйдзинавичюс создал коллекцию, посвященную чертям, и предложил посетителям принести рогатое чудище в дар музею. Теперь в Музее Чертей в городе Каунасе, признанном главной культурной столицей Европы в 2022 году, хранится около 3000 экспонатов со всего мира всех цветов и форм. Это лучшая идея уникальной и жутковатой экскурсии в унылый осенний день.

Ужас в городе на Хэллоуин



Истинные поклонники всего жуткого почувствуют себя как дома в парке Farmland, расположенном на окраине города Каунас. Парк превратился в огромный Хэллоуинcкий город, наполненный всем, что можно ожидать от поездки в такое захватывающее место. Пока самые маленькие посетители пытаются найти выход из лабиринта, самые бесстрашные совершают прогулку по лесу духов и ищут призраков в доме с привидениями. На Хэллоуин монстры и зомби заполоняют город, а тех, кому стало слишком страшно, приглашают в избушку ведьмы на вкусный ужин с согревающим напитком.

