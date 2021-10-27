Финский журналист: Удивительно, но при очень высоком уровне заражения в Таллиннском порту не проверяют COVID-сертификаты

“Болевой порог приближается, есть опасения, что через несколько недель он будет преодолен”, — пишет в новостях финская журналистка Кирси Яэскеляйнен. Она удивлена, что, несмотря на действующий с понедельника более строгий режим, в Таллиннском порту по-прежнему не проверяют справку о состоянии здоровья.

“Эстонцы в плане масок упрямые. Они бунтуют против этого требования”, — говорит в интервью медработник Карл, раздающий с понедельника маски в одном из столичных торговых центров. Он считает, что столь радикальное отношение к происходящему связано со сложной историей страны. “Из-за истории Эстонии люди не хотят, чтобы их к чему-либо принуждали”.

Кроме того, в своей статье финская журналистка рассказывает о Фонде защиты семьи и традиций (SAPTK), который в субботу организовал большую демонстрацию на площади Вабадузе, а также о лидере этой неправительственной организации Варро Вооглайде. Журналистка зашла также в ресторан Pizza Americana, персонал которого в минувшие выходные подвергся психологическим атакам со стороны протестующих. Правда, сотрудники ресторана отказались давать какие-либо комментарии финскому изданию.

По словам управляющего караоке-баром Satumaa Рами, он тоже попал под раздачу во время субботней акции протеста. Пара человек пытались пройти в его заведение без справок о вакцинации. Выполняя требования правительства, Рами начал объяснять гостям, что он не имеет права их впускать, так как в случае любой проверки на него могут наложить большой штраф. Завязалась перепалка, где “бунтовщики” перешли на крики и оскорбления. “У финнов хорошее отношение [к происходящему], у эстонцев — не очень”, — сказал Рами.

Однако он с облегчением констатировал, что, в отличие от Финляндии, в Эстонии не запрещено пение. “Пока нет, слава Богу!“ — посмеялся он.