Скрытые культурные объекты Литвы, от которых любой путешественник придет в восторг

Журнал о культуре и образе жизни “Time Out” назвал район железнодорожного вокзала в столице Литвы Вильнюсе одним из самых крутых районов в мире, опередив районы Нью-Йорка, Гонконга и других известных городов мира. C момента обретения независимости в 1991 году в Литве преобладает тенденция перевоплощения старых промышленных районов, в результате чего старые фабрики, склады и производственные предприятия обретают новую жизнь в качестве альтернативных пабов, музеев современного искусства и популярных культурных площадок.

“Это действительно показательная тенденция среди наших городов, которые стремятся взять на себя инициативу по превращению неиспользуемых промышленных площадок и заброшенных зданий в современные культурные центры, полные жизни, художественного очарования и энергии молодости. Мы рады видеть, что эта аутентичность привлекает внимание всего мира, — сказала Ирена Яшкаускайте, руководитель международных коммуникационных проектов национального агентства по развитию туризма “Lithuania Travel”. Мы надеемся, что эта новость заставит еще большее количество людей подольше побыть в Литве и лично познакомиться с этими районами”.

Хотя только один литовский район получил всемирное внимание, национальные эксперты по туризму выделили еще три менее известных, но не менее уникальных места, которые стоит посетить всем, кто хочет почувствовать свободную городскую атмосферу Литвы.