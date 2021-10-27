Скрытые культурные объекты Литвы, от которых любой путешественник придет в восторг
Журнал о культуре и образе жизни “Time Out” назвал район железнодорожного вокзала в столице Литвы Вильнюсе одним из самых крутых районов в мире, опередив районы Нью-Йорка, Гонконга и других известных городов мира. C момента обретения независимости в 1991 году в Литве преобладает тенденция перевоплощения старых промышленных районов, в результате чего старые фабрики, склады и производственные предприятия обретают новую жизнь в качестве альтернативных пабов, музеев современного искусства и популярных культурных площадок.
“Это действительно показательная тенденция среди наших городов, которые стремятся взять на себя инициативу по превращению неиспользуемых промышленных площадок и заброшенных зданий в современные культурные центры, полные жизни, художественного очарования и энергии молодости. Мы рады видеть, что эта аутентичность привлекает внимание всего мира, — сказала Ирена Яшкаускайте, руководитель международных коммуникационных проектов национального агентства по развитию туризма “Lithuania Travel”. Мы надеемся, что эта новость заставит еще большее количество людей подольше побыть в Литве и лично познакомиться с этими районами”.
Хотя только один литовский район получил всемирное внимание, национальные эксперты по туризму выделили еще три менее известных, но не менее уникальных места, которые стоит посетить всем, кто хочет почувствовать свободную городскую атмосферу Литвы.
Открытая галерея Вильнюса. Открытая галерея, инициированная “LOFTAS”, одной из самых активных культурных площадок Литвы, является международным проектом стрит-арта, расположенным в столице страны. Будучи междисциплинарной и культурной инициативой, проект преследует две цели: оригинально представить городскую культуру и творчески переоформить бывшие заброшенные промышленные территории города для новой жизни. Стиль произведений искусства варьируется от психоделического до гиперреалистичного, от откровенно жуткого до совершенно прекрасного, поэтому даже кратковременное посещение Открытой галереи вызывает особый интерес и ощущение погружения.
Дворовая галерея Каунаса. Дворовая галерея, созданная в Каунасе, городе, которому присвоено звание культурной столицы Европы 2022 года, представляет собой выставку уличного искусства под открытым небом. Как утверждает ее основатель Витенис Якас, местный художник, одна из основных целей — это осмысление локального культурного наследия, которое стало осязаемым благодаря современной настенной живописи. Между тем, некоторые картины на стенах обращены к более глубоким моральным ценностям. Например, иконоподобная работа под названием “В доме Отца Моего обителей много”, сатирически изображающая трех святых, играющих в азартные игры.
Клайпеда Хофас. Совершенно новая культурная локация расположена в неработающем промышленном комплексе в Клайпеде и вмещает в себя несколько баров, а также концертную площадку прямо в морском порту. На культурной площадке, декорированной большими грузовыми контейнерами, находится знаменитый клайпедский бар HerkusKantas, неотъемлемая часть Хофас. Напротив главной городской реки Дане находится художественная галерея “Tema” с выставочной площадкой и резиденция для художников, приезжающих на морское побережье. Часть свободного пространства также используется для проведения рабочих отпусков, занятий йогой по выходным и других разнообразных культурных инициатив.
Литва рада международному вниманию и надеется принять еще больше туристов. Одной из стратегий привлечения новых посетителей является предложение бесплатной третьей ночи для тех, кто зарегистрируется в одном из более 200 мест временного проживания в стране. Туристическая кампания действует до 8 ноября.
Более подробную информацию о туризме в Литве можно найти на сайте www.Lithuania.travel.