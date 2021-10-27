Часть COVID-сертификатов перестанет действовать уже с декабря. Для поездки за границу их необходимо обновить!

Созданные в Эстонии до 20 октября COVID-сертификаты европейского образца действуют 180 дней с момента их создания. Таким образом, начиная с 1 декабря многие из них постепенно перестанут действовать. Чтобы не оказаться в затруднительном положении при пересечении границы, необходимо сертификат обновить. Кроме того, новый сертификат нужно создавать и после получения бустерной (третьей) дозы вакцины.

"Созданные с 21 октября COVID-сертификаты действуют сейчас два года, однако, поскольку в условиях пандемии страны постоянно меняют соответствующие временные ограничения, мы советуем до поездки создать новый сертификат на портале пациента. Так же, как перед поездкой мы проверяем срок действия своего паспорта во избежание неприятных сюрпризов, следует проверять и срок действия COVID-сертификата", - сказал руководителя службы здоровья TEHIK Тынис Яагус.

Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения отмечает, что для обновления ковид-сертификата на портале пациента сначала нужно самостоятельно удалить имеющийся сертификат, а затем создать новый. Пользоваться новым сертификатом можно будет точно так же, как и прежде — сохранив его в электронном виде на телефоне или распечатав на бумаге.

“Технический срок действия новых сертификатов составит два года”, — сообщили в пресс-службе, добавив, что перед поездкой нужно также ознакомиться с ограничениями, действующими в стране назначения.